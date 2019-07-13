〈熱門股〉東哥遊艇訂單能見度至明年 周漲逾13% 創近1年新高價

豪華遊艇製造商東哥遊艇 (8478-TW) 日前公布 6 月合併營收 13.5 億元，月增 514%，年增 233%，創單月新高紀錄，由於交船時程已排至 2020 年，合計金額逾 9000 萬美元 (約新台幣 28 億元)，營收動能無虞，而東哥也透露，還有部分買家是直接下單庫存船，使營收通常會較訂單金額更高，再加上大型新船款將於年底亮相加入銷售行列，激勵本周股價衝高至 47.85 元，來到去年 8 月中旬以來新高。

東哥上半年營收 19.7 億元，年增 25.3%，已超越去年前 3 季水準，主要是因去年推出的新船型受市場青睞，而 6 月營收一舉衝高，則反映上半年參與船展成效遞延。

展望後市，東哥透露，目前累計在手訂單創新高，金額逾 9000 萬美元 (約新台幣 28 億元)，交期已排至 2020 年，今年預計共交船 15 艘，高於去年的 14 艘，同時，今年自有品牌「Ocean Alexander(OA)」84 呎新款遊艇規劃於年底推出，，預料可吸引新買家，進一步推升營收成長動能。

東哥正積極參與全球各地的遊艇展宣傳自家品牌，將於 9 月參與歐洲坎城、摩納哥國際遊艇展，11 月則有美國羅德岱堡國際遊艇展。