三大法人買超台股9.33億元 擁抱PCB及DRAM類股為主軸

台股兩大權值股大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 今(12) 日盤中弱勢，拖累大盤指數終場下跌 19.07 點，成交值為 1205.97 億元，盤後統計顯示，三大法人合計買超 9.33 億元，其中 PCB 及 DRAM 類股成為三大法人買超重點。

統計三大法人買賣超，外資及陸資 (不含外資自營商) 賣超 4.68 億元，投信買超 5.26 億元，自營商買超（合計）8.75 億元，此外，外資在期貨市場未平倉合約口數多單今天減少 1849 口，未平倉合約口數為 42407 口。

外資今天在集中市場買超較多的個股為，旺宏、南亞科、燿華、台積電、亞泥、華通、玉山金、京元電、台泥、華邦電、瑞儀；賣超較多個股為群創、友達、聯電、欣興、大同、國泰金、聯詠、新光金、開發金、永豐金、台新金。

投信今天在集中市場買超較多的個股為，旺宏、聯電、華邦電、南亞科、京元電、華通、臻鼎 - KY、日月光投控、聯詠、茂林 - KY；投信今天在集中市場賣超較多的個股為，台泥、遠東新、欣興、亞泥、鴻海、台達電、京城銀、台表科、華航、致伸。

自營商今天在集中市場買超較多的個股為，中信金、華邦電、燿華、南亞科、矽格。瀚宇博德、永豐金、華泰、華通；自營商今天在集中市場賣超較多的個股為，海鴻、台積電、群創、緯創、英業達、佳世達、彩晶。

台股今日 PCB 族群包括燿華 (2367-TW) 及華通 (2313-TW) 表現強勢，分析師黃漢成說，PCB 股能否續強，將是下周台股多空觀察指標，但就台股近期表現來看，估指數將在 10914 點與 10690 點之間震盪，大盤維持狹幅震盪格局。