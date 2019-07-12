〈吳敏求開講〉大客戶訂單展望優去年 拉貨動能可望優於預期

記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (12) 日表示，大客戶拉貨動能相當不錯，且所給的訂單預測比去年好，隨著市場需求提升，拉貨將有機會優於原先預估。

吳敏求表示，目前大客戶拉貨動能不錯，與客戶推出的新機種有關，今年大客戶所給的訂單預測比去年好，且根據過往經驗，該客戶給的預測，均偏向保守預估，因此多會準確達陣，若市場需求不錯，拉貨情況有機會優於大客戶訂單預測量。

吳敏求日前在股東會後表示，今年大客戶已從 5 月開始拉貨，但出貨量大多分佈在第 3 季與第 4 季，還是維持下半年營運優於上半年看法，成長幅度仍待觀察。

任天堂近日宣布將推出新款遊戲主機 Nintendo Switch Lite，尺寸較一般機種縮小約 2 成，主打方便攜帶，重量與價格均減少近 3 成，預計 9 月全球同步開賣，此外，中國廣東省今年 4 月，通過允許騰訊控股販售任天堂 Switch 遊戲機，Switch 可望首度進軍中國市場販售，雖然目前確切時程、許可販售地區仍不得而知，但市場看好，此舉將有助旺宏等相關應鏈廠商後續營運。

旺宏第 2 季合併營收 74.79 億元，受惠客戶拉貨情況優於預期，營收季增 24.05%，年減 15.78%；上半年累計營收 135.08 億元，年減 24.71%。第 1 季稅後純益 1.42 億元，季減 95%，年減 92%，每股純益 0.08 元，為近 3 年來新低。