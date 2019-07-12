美那斯達克100期貨、櫃買富櫃200指數期貨 9月底掛牌上市

為持續提供期貨市場更多元化與國際化商品，期交所今 (12) 日宣布，規劃推出美國那斯達克 100 期貨及櫃買中心富櫃 200 指數期貨，兩項商品相關規劃及增修訂規章已獲主管機關核准，預計 9 月底掛牌上市。

期交所表示，美國那斯達克 100 指數，代表美國大型科技類股走勢，為全球觀察科技類股脈動主要指標之一，成分股含括國人耳熟能詳之微軟、亞馬遜、蘋果、谷歌及臉書等科技公司，與臺灣電子產業如台積電等電子大廠已形成相關產業鏈生態圈，兩市場具高度關聯性。

屆時掛牌的期交所那斯達克 100 期貨為美國境外唯一獲授權掛牌商品，採新臺幣計價，交易人可直接經由國內期貨交易帳戶交易，無需承擔匯率風險參與美國科技產業市場，提供國人直接交易美國科技類股管道。

櫃買富櫃 200 指數 3 月 27 日發布，成分股為代表臺灣中小型股票的櫃買市場市值及流動性最佳 200 檔上櫃股票，涵蓋櫃買市場市值 7 成，成交值 9 成，波動度較櫃買指數及上市加權指數高，且成分股較為集中，電子及生技產業市值權重約占 86%，採部分集合並以流通市值加權計算指數，期交所推出富櫃 200 指數期貨，可望成為交易人觀察櫃買市場中小型股票漲跌趨勢的新指標。

期交所此次同時推出美國那斯達克 100 期貨及櫃買富櫃 200 指數期貨，除提供交易人更多機會，亦可作為那斯逹克或富櫃 200 權證、ETN 及 ETF 等現貨發行業者及交易人避險 / 套利管道，為金融市場挹注新動能。