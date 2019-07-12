元太攜手AirFuel無線充電聯盟 拓展電子紙應用

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (12) 日表示，將加入 AirFue 無線充電聯盟(簡稱 AirFuel)，並出任聯盟董事成員，透過雙邊結合，進一步拓展電子紙裝置應用在不同的智慧場景，提供更多服務與應用價值。

元太表示，根據研調機構 IHS Markit 報告顯示，2030 年全球將有 229 億個物聯網裝置，市場發展的重點，將朝無線供電傳輸、網路連結、超低功耗、以及陽光下可視的顯示器發展，而電子紙低耗電、輕薄、廣視角與不易碎裂的特性，更可適用於物聯網產業的人機顯示介面。

元太強調，AirFuel 推動無線充電技術，雙方合作後，將有助拓展電子紙技術應用版圖，包含在物流、數位看板、智慧城市、智慧零售以及消費性電子產品等垂直領域，提供無電池電子紙裝置。

AirFuel 主席 Sanjay Gupta 表示，無線充電技術已從智慧手機延伸至各種不同應用產品，將續推無線充電 2.0(Wireless Power 2.0)，運用磁共振 (Magnetic Resonant) 與射頻 (RF) 等無線充電標準，創造更多應用。

元太董事長柯富仁日前也表示，未來 IoT 裝置將由 ABCD 推動，分別是 AIoT(AI 物聯網)、BigData(大數據)、Cloud(雲端)、Connectivity(連線)、Device/Display(設備顯示器)，而電子紙就是設備顯示器的發展的趨勢。

元太 6 月合併營收 14.18 億元，月增 19.08%、年減 16.73%，第 2 季營收 35.55 億元，季增 20.32%、年減 1.57%，累計今年上半年合併營收 650.98 億元，持平去年。