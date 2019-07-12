亞馬遜音樂串流異軍突起 用戶成長率超越蘋果

外電報導，電子商務巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 所推出的 Amazon Music Unlimited 已成為市場上成長最快的音樂串流媒體服務，增長速度超越 Spotify(SPOT-US) 和蘋果 (AAPL-US) 的 Apple Music。

在報告中顯示，亞馬遜的 Amazon Music Unlimited 的訂閱人數在過去一年中成長了約 70%。今年 4 月份，亞馬遜的 Amazon Music Unlimited 和 Prime Music 合計共有 3200 萬名訂閱用戶。

報導認為，推動亞馬遜音樂發展的原因在於亞馬遜的語音助理 Alexa 與產品的整合，以及較為低價的服務。亞馬遜所推出的智慧音箱 Echo 為該公司的音樂串流市場帶來的成長動力，消費者可以通過語音助理 Alexa 向 Echo 發出的語音命令來播放音樂。 「亞馬遜全神貫注於在音樂領域。」一位知名唱片公司的高級音樂主管表示。

價位方面，蘋果的音樂串流服務 Apple Music 每月收費 10 美元，而亞馬遜的 Prime 會員價為每個月 8 美元。此外，如果用戶只使用 Echo 來撥放音樂，則每月費用降至 4 美元。對亞馬遜而言，該公司的目標客群與 Apple Music 和 Spotify 並不相同。

有數據顯示，亞馬遜音樂串流服務的用戶中約有 14% 的年齡在 55 歲或更年長，而 Spotify 的用戶中只有 5% 超過 55 歲。 「我們要搶佔的目標客群與其他人不同，為了讓這個產業充分發揮潛力，我們不能只關注 15 到 22 歲的人群。」亞馬遜高管 Steve Boom 表示。

不過，儘管亞馬遜的音樂串流服務異軍突起，蘋果的訂閱用戶人數依然較為領先。蘋果副總裁 Eddy Cue 在上個月證實，Apple Music 目前擁有 6000 萬付費用戶。在去年夏天，Apple Music 擁有 4000 萬用戶，表明成長率為 50%，低於亞馬遜聲稱的 70% 的增長率。與此同時，Spotify 作為領頭羊在今年 3 月曾宣告擁有超過 1 億付費用戶。

亞馬遜的音樂串流服務似乎仍有較大的發展空間，因此以更快的速度增長。亞馬遜專注於透過低成本的語音助理設備像是 Echo 來拉升音樂服務用戶人數的策略似乎也已經起到了作用。