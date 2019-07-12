微軟股價再刷高 可望拿下25%雲端市場 Teams擴大領先Slack

微軟 (MSFT-US) 股價屢創紀錄，Cowen 分析師認為，還有進一步的上漲空間。

微軟 3 個月股票走勢

該券商週四給予微軟「優於大盤」的評級，目標價 150 美元。微軟股價在前一日創史上高點 137.85 美元後，週四再漲 0.4% 至 138.40 美元，盤中高點達 139.22 美元。根據 FactSet，分析師平均目標價為 144.31 美元。

Cowen 分析師 Nick Yako 和 Carson Sippel 表示，靠著 Azure 公眾雲和 Office 365 生產力軟體套組，微軟有繼續成長的能力。

由於轉型至更導向訂閱服務的業務模式，過去幾個月，微軟重新奪回全球最有價值上市公司的頭銜，其市值超過 1 兆美元。

這些分析師認為，未來幾年微軟營收組成大部分來自雲端產品，尤其因為微軟佔據了基礎設施的市占份額，基礎設施需要原始運算和儲存資源以儲存數據和裝置 app，並提供更多 app 部署的服務。

在雲端基礎設施市場上，微軟雖然落後亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS，但因為微軟有大量顧客使用其傳統的本機產品，微軟利用此點，正慢慢將大批顧客遷移至雲端。

「我們相信，那些想要照自己步調邁向雲端的顧客，微軟混合式的途徑將持續與其產生共鳴。」Yako 和 Sippel 報告提到。

他們預期，微軟 2025 財年在雲端基礎設施和平台服務的營收將年增 39% 至 491 億美元，對比 2020 財年 96 億美元的營收翻升許多，也讓其市佔率自約莫 13% 拉高至 25% 左右。

微軟每一季都會公布「商業雲端指標」，內含 Azure、Office 365、LinkedIn 商業服務等。分析師認為，商業雲端是微軟成長的主要動力，2025 財年可望在總營收占比中達到 60%，較目前占比 30% 翻升一倍。

王者出手 商業雲端產品 Teams 擴大領先對手產品 Slack

微軟週四公布一項先前為內部資訊的數據：企業協作工具 Teams 服務目前每日活躍用戶超過 1300 萬人，遠大於 Slack 上一回公布的該季 (1 月底止) 每日活躍用戶人數 (1000 萬人)。

以單週計算，Teams 活躍用戶達 1900 萬人，Slack 已不再公布此數據。Slack 於 2014 年推出，2017 年時曾公布每週活躍用戶人數 900 萬人。

微軟甚至公布一份圖表，意味 Teams 每日用戶人數即便已經超越 Slack，但成長速度仍較 Slack 快速。

Teams 的成功就是微軟分配龐大顧客群的一個例子，Teams 是微軟「商業雲端」類別的內容之一，受投資者密切關注，最近一季微軟商業雲端營收成長 41%。