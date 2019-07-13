犯罪洗錢也看上比特幣 提款機成歐盟反洗錢漏洞？

西班牙執法單位在偵辦一件疑似使用比特幣提款機做為毒販洗錢管道的案件時，意外發現了歐洲反洗錢法管制的漏洞。

歐盟有規定，經手資金者若發現可疑的客戶就必須通報，但這個規定並不適用於 ATM 提款機的營運者，也不適用於加密貨幣的交易平台，西班牙國民警衛隊的緝毒部官員如此說道。

比特幣提款機是時下的新潮流，機器設置數量也成長得十分快速。彭博社報導，據產業觀察網站 Coin ATM Radar 資料，目前全球有超過 5400 台比特幣提款機，比去年成長了一倍有餘。

西班牙國內目前有 89 台比特幣提款機。在美國和西班牙，加密貨幣提款機在街邊商店、賭場、菸草舖等場所愈來愈常見，而這些商店的老闆，不必遵守嚴格的反洗錢法規。

西班牙警方在 5 月份破獲了一個利用比特幣提款機洗錢的組織。該組織嫌犯利用 9 家公司搬運逾 900 萬歐元款項，這些是包括哥倫比亞等數個國家毒販的贓款。西班牙當局說，這些提款機至關重要。

據不願具名的國民警衛隊員表示，這個洗錢組織是從不知情的加密貨幣交易平台上租用了 2 台提款機，安裝在馬德里一間辦公室內，且將辦公室偽裝成加密貨幣交易與匯款中心。他們把贓款從銀行帳戶轉至交易平台，讓提款機中有加密貨幣可供提領。

他們會讓人去該交易平台以假身分註冊，把現金存入提款機後取得可以提領加密貨幣的 QR code。被領出來的加密貨幣，會被送到毒販處，讓他們拿去兌現。

這樣的手法，讓大量資金得以神不知鬼不覺存入西班牙和其他國家的銀行。為了起訴這件案件，也讓西班牙警方接觸了一個全新領域。

在逮捕行動中，警方扣留了兩台比特幣提款機、4 個冷錢包 (離線儲存加密貨幣之用)，和 20 個線上錢包。現在警方要試著證明這兩台機器與這些數位貨幣之間的關聯，但由於比特幣在西班牙無法可管，因此這工作變得十分艱難。

另一方面，西班牙最高法院上週對一件加密貨幣詐騙案做出判決，裁定了比特幣等的加密貨幣並非合法電子貨幣，而是資產的一種，且該詐騙案的賠償必須以歐元支付。警方樂見這樣的判決，因為它定義了比特幣是什麼。

歐盟立法機構計畫在明年讓新規定生效，未來加密貨幣交易所和線上錢包保管平台必須加入銀行、珠寶商和一些特定企業的行列，受反洗錢法規定，有義務通報可疑的資金活動。

然而反洗錢法的規定，仍然是管不到獨立的比特幣提款機經營者。西班牙警方說，日益複雜的洗錢犯罪，肯定會想要利用這個漏洞。