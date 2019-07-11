鮑爾批數位貨幣Libra 比特幣價格重挫約15%

美國 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週三 (10 日) 表示，在一些重大擔憂解決之前，Facebook 應該中止數位貨幣 Libra 的開發。鮑爾發言指向 Libra，似乎卻讓比特幣受到連帶傷害。

比特幣在台北時間 10 日晚間衝上 13000 美元之後，開始急速回落，至今 (11 日) 上午 12:00，低點來到 11220 美元，24 小時跌幅超過 15%。

比特幣近期走勢 (圖表取自 Coindesk)

比特幣這波起漲，與 Facebook 宣布推出 Libra 的時間上接近，自 6 月 18 日之後，比特幣漲幅超過 30%，上月底最高升至近 14000 美元。

市場認為，Facebook 的計畫帶動了對比特幣的再一次關注，不過週三鮑爾對國會表示，Libra 有許多重大的擔憂，涉及到隱私、洗錢、消費者保護和金融穩定等多個方面。

鮑爾強調，任何對此的監管都該小心翼翼，現行規定並不適合數位貨幣，「我認為這項計畫不能繼續推進。」

比特幣在鮑爾談話後價格下挫，並一路擴大跌勢，24 小時跌幅超過 15%，7 日收益也由漲轉跌。

主要貨幣表現 (圖表取自 Investing.com)

其他主要替代貨幣跌勢更凶，以 24 小時跌幅計算，以太幣下跌近 18%，摔至 270 美元附近，瑞波幣、萊特幣及比特幣現金，跌幅都超過 20%，在 20-30% 附近。