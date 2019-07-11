夏普手機日本稱王！推AQUOS R3鞏固霸主地位

日本 BCN 在 10 日公布了最新的統計數據，在收集日本全國主要家電量販店及網路商店的 POS 系統數據後，得到了夏普 (6753-JP) 是日本安卓手機銷量最佳製造商的結果。

(圖片：Investing.com)

在 BCN 的該項調查中，夏普連續兩年稱霸日本安卓手機市場。而在 2019 年上半期 (1 - 6 月)，也以 25.8% 的市占，繼續維持其霸主地位。

對於這樣的結果，作出最大貢獻的，當屬夏普於 2018 年冬天所推出的標準型機種「AQUOS sense2」。是日本 2019 上半年最暢銷的安卓機種。

AQUOS sense2 配備有 5.5 吋的 IGZO 液晶顯示器，加上防水功能及電子支付硬體功能 (基於 Sony FeliCa 的 Osaifu-Keitai) 等，良好的性價比讓它獲得日本廣大消費者的支持。

(資料來源：BCN) (製圖：鉅亨網)

至於第二名，則是市占 17% 的索尼行動通訊，以 8.8% 的差距落於夏普之後。而其後，則是陷入美國貿易戰火的中國華為，以 15.5% 的市占屈居第三。

BCN 表示，夏普為了延續冠軍寶座，在 2019 年 5 月推出了新款旗艦機種「AQUOS R3」。其主要特徵為 6.2 吋的 IGZO 面板，解析度達 3120 X 1440，高達 10 億色的顯示能力。螢幕亮度更為 AQUOS sense2 的 2 倍，在戶外陽光下使用其 Outdoor View 功能，更能感受到高亮度所帶來的好處，於強光下也可讓畫面清晰可辨。另外還有強大的攝影功能等等。