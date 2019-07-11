〈群益期貨〉新版巴塞爾協定（Basel Ⅲ）竟是推動黃金買盤的重要因素

上周五美國勞工部公布 6 月就業報告，非農就業新增人數達 22 萬 4,000 人，遠高於經濟學家預估的 16 萬 5,000 人，減弱了 Fed 降息兩次的預期，使得美元走高，黃金震盪。昨日聯準會主席鮑威爾鴿派的談話，聯準會公布的扇形圖顯示 17 位票委中 9 位認為 PCE 將下行，8 位均衡，沒人認為通膨會走高，使得通膨低位成為聯準會或鮑威爾確定月底降息已成定局的重要原因。

聯準會改變了今年初所採用耐心的立場，現在已經漸漸有傾向寬鬆，因此在心態傾向寬鬆但就業數據又不錯的情況下，使得美元可能會處在大箱型整理當中，並不會單方向走多。

然而，一個你可能不知道的原因正在緩步推升黃金價格... 當然還有其他的因素間接影響黃金價格，但這個主要因素你恐怕是聽都沒聽過！

美元雖然處在大箱型區間裡頭，可是黃金卻是有逐步墊高的情況，主要是因為「黃金的買盤正逐漸增加」。

新版巴塞爾協定（Basel Ⅲ）從 2019 年 3 月開始實施，現在最新的法規基本上廢除了金融機構和銀行的第三級資本要求，也就是說，這些實體必須將資本重新分配到第一級或第二級；像黃金原先被歸類為第三級資本，屬於風險最高的資產，然而現在必須將分配轉移至第一級或第二級。因此銀行在計算資本適足率時，可以將實體的黃金視作如現金般的第一級資本，導致資產負債表的重新配置；對銀行來說，持有黃金將會更具有吸引力，尤其是像現在是處於資金較為寬鬆的時期。

另外不只銀行，連央行都有很大的興趣。根據世界黃金協會統計，全球央行的黃金儲備明顯增加，近年來黃金的淨購買量，不僅由負轉正，2018 年黃金購買量更創了歷史新高！2019 年繼續買進，中國已經連續七個月淨買超了。

黃金購買力的增加還有來自於國家的儲備，俄羅斯跟中國很可能是主要國家。俄羅斯情報局局長謝爾蓋 · 納雷什金表示，美國的不可預測行為，讓美元可能正逐漸變得不穩定，所以他認為在這種情況下，持續持有美元作為儲備並不妥當；而中國也似乎也有這種想法，正在想辦法脫離美元體系。

在中美貿易戰開打後，中國已經明顯減持美債，今年 4 月中國的持有量創下 2 年新低。而統計數據顯示，俄羅斯和中國自去年 9 月起，美債持有量持續減少，可是在黃金的儲備量卻是逐漸增加。

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