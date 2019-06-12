東森最肥金雞母東森購物前5月業績成長4成 618年中拚成長100%

東森國際 (2614-TW) 轉投資東森購物今 (12) 日公布 5 月合併營收為 16.8 億元，年增幅達 20%，前 5 月合併營收約 81.88 億元，年增 40%，雙創同期新高，其中，東森購物網前 5 月業績年增幅高達 75%，表現最突出，隨著 6 月中旬電商大檔期「618 年中大促」到來，東森購物挑戰本波業績較去年同期要成長 100%。

東森購物說明，自去年 8 月起發放東森幣，迄今已累積發放近 23 億元，由於可折抵消費折或遊戲互動等，有效鞏固會員黏著度。

而東森購物網今年以來業績成長幅度高達 75%，主要是因運用大量異業結盟，例如 LINE 購物、街口和銀行信用卡的行銷，成功相互導客。

東森購物強調，目前經營三大重點策略為多通路、自營商品和會員經營，並透過大數據分析強化與會員的溝通，以及強化線上線下導客。

除了虛擬通路外，東森集團自去年起併購東森自然美、新成立東森寵物雲、東森房屋經營權回歸等，主要是為通路擴大實體店布局，同時，結合旗下香港草莓網，東森購物網和東森直銷網聯通，已串聯起現在正興起的「社交裂變」新商模，也就是透過社群平台和口碑推薦，將產品、服務快速擴散。

東森集團進一步說明，自去年 4 月啟動東森直銷網聯通社交電商啟動以來，已擁有 92000 位店主和實習店主，累積營收逾 2.2 億元，目前仍快速成長中，其中已有超過 20 位的店主月收入超過百萬。