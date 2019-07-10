〈群益期貨〉看誰願意往後退一步，舞才跳得下去

退就是退，進就是進；還是退就是進，進就是退？

從最近兩次中美的貿易談判來看，5 月 6 日美國主動攻擊，宣佈自 5 月 10 日起對 2000 億中國進口商品加徵關稅 25% 生效開始，並對華為展開制裁，看起來美國是進攻的一方，中國是防守方；但從股市表現來看，5 月 10 日後，中國股市是漲的，美股是跌的。

6 月底 G20 之前，川普主動「低頭」打電話給習近平，「川習熱線」促成了川習會，這次看起來是川普選戰民調落後，有求於人，為了繳出漂亮成績單，許諾無限期停止加徵關稅，又剛好是美國低通膨的環境成為降息的溫床，因此 G20 後反而是美股表現比陸股強，都是退的一方才是進的一方。

中美雙方電話會議已展開，不過目前雙方態度都很強硬，美國認為 G20 沒對 3000 億美元中國進口商品加徵關稅算是做出了退讓，但中國認為目前對 2500 億美元已課徵關稅若未取消，談判很難走下去；一個在 3000 億打轉，一個執著於 2500 億，根本毫無交集。

不過有趣的是 G20 雙方共識是取消對華為部分制裁，美國商務部工業與安全局（BIS）將包括三安光電內的 8 家中國實體移出了「經核實名單」（UVL），但美國政府於 7 月 3 日表示，由於華為仍被列入黑名單，美國企業申請向華為出口產品的許可時，將以最高國家安全標準進行審查，但最令人噴鼻血的是就在幾個小時之前，美國商務部表示中國電信龍頭華為仍在黑名單中，但允許美國公司在不危及國家安全的情況下向華為銷售商品，算是在中美展開實體談判之前，先釋出善意，以退為進。

從 G20 後，美股是轉強的，儘管在上週五非農就業人口增加 22.4 萬人，表現超預期，使得降息的呼聲從期望二碼掉到一碼，美國因資金行情所促成的股債齊揚，因降息恐不如預期，又轉為股債同跌，然而再怎麼弱，美股還是挺在 G20 會議的起漲區之上；反觀陸股，在大漲一天後，幾乎天天跌，翹翹板又有翹回美國的感覺。

投資人還是要留意，由於資金寬與緊，造成的行情波動都挺大的，市場關注週三及週四晚上十點鮑威爾參眾兩院聽證會，預期鮑威爾將保持溫和的鴿派，G20 後美股相對強，陸股相對弱的局面，看似不會改變，但若聯準會釋放的訊息不如預期，造成美股也跌破 G20 的起漲區，那多方就需要更謹慎小心。

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