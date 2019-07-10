【華冠投顧】鴻海，第二次的『失敗頭肩』即將現身！ ？

周二，美國貿易談判代表萊特希澤 (Robert Lighthizer) 與財政部長努欽 (Steven Mnuchin) 與中國國務院副總理劉鶴通過電話，商討後續協商之細節。中美貿易戰目前雖達停火的共識，但對於解決之道，仍沒有一個實質的明確方向。因此，貿易緊張局勢是否將快速的落幕？後續恐變數仍多，基本上應沒那麼快。

上週五公佈的，美國六月季調後非農就業人口變動，值為 22.4 萬人，遠高於前值 7.2 與預期值 16.0；但 6 月平均每小時工資月率，值為 0.2%，低於預期、前值的 0.3%。市場解讀為 FED 降息意願可能降低，這也使得美、台股近日於高檔出現回檔。

而台股在下盪六日之後，今日出現彈升。依目前情勢觀之，仍具再次往上大幅急噴之基本雛形，但上方之短壓區又近在咫尺，仍須留意其下壓力道。

依據昨日 07/09 之述『本周暫觀測 10830-10887 之區間的反壓力道如何？若被站上，則有再度向上續航之力道。』今日最高來到 10810，已漸逼近該區間，後市仍依此區為觀察依據。

接下來的目光焦點放在，美國聯邦公開市場理事會將公佈會議記錄，訂於台北時間 07/11 凌晨 02：00；在這之前於台北時間今天 22：00，FED 主席鮑威爾 (Jerome Powell) 將在眾議院金融服務委員會舉行半年度證詞陳述，這也須關注一下。

我們持續關注的 2327 國巨，日前發布 6 月營收，月減 5.9%。 過去半年因工作天數降，加上中美貿易問題之不確定性，導致終端需求轉弱所致。但若依據技術型態觀之，目前之底部型態仍未遭破壞，後市仍具有再度往上發展之機。而 2317 鴻海，目前仍處於高檔整理，具有再次出現『失敗頭肩』之雛形，預估後市仍具持續向上發展之機。

作者：華冠投顧 葉良超 分析師