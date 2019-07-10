◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月10日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 5356 0 00632R 元大台灣50反1 -53627 0 2408 南亞科 4156 7308 2409 友達 -6265 -40431 00637L 元大滬深300正2 3760 0 3481 群創 -4944 -59514 2303 聯電 3595 17387 2344 華邦電 -4374 940 00708L 元大S&P黃金正2 2696 0 2888 新光金 -3114 19358 2337 旺宏 2080 5507 2356 英業達 -2457 -2421 2834 臺企銀 975 -7108 0050 元大台灣50 -2427 16000 00671R 富邦NASDAQ反1 934 0 00633L 富邦上証正2 -2349 0 00655L 國泰中國A50正2 915 0 2890 永豐金 -2264 10305 2399 映泰 821 738 0056 元大高股息 -2233 -12371 3231 緯創 672 2370 2317 鴻海 -2171 -2521 6176 瑞儀 662 1354 2882 國泰金 -2114 1404 2885 元大金 640 -5060 3037 欣興 -1892 -4883 00648R 元大S&P500反1 597 0 00672L 元大S&P原油正2 -1683 0 2464 盟立 593 -900 2313 華通 -1648 1420 00635U 元大S&P黃金 548 0 4906 正文 -1594 -329 2886 兆豐金 503 6060 2884 玉山金 -1533 -14759 2823 中壽 489 8083 2324 仁寶 -1387 1531 5876 上海商銀 478 1543 2891 中信金 -1304 -12189 2201 裕隆 469 6302 2880 華南金 -1297 -10695 00675L 富邦臺灣加權正2 414 0 2881 富邦金 -1269 -2346 2454 聯發科 414 1635 5880 合庫金 -1151 -3301 00717 富邦美國特別股 409 4921 1303 南亞 -1130 -27177 00676R 富邦臺灣加權反1 377 0 2448 晶電 -959 371 2392 正崴 366 28 1326 台化 -952 -7258 2371 大同 346 -6593 4927 泰鼎-KY -921 -2849 9907 統一實 325 1914 1101 台泥 -825 5117 2323 中環 303 2233 00642U 元大S&P石油 -789 0 4915 致伸 293 -3234 2883 開發金 -785 -2425 2903 遠百 289 16031 8046 南電 -747 -4701 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股