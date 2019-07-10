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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月10日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00677U 富邦VIX                 5356         0    00632R 元大台灣50反1         -53627         0  
2408   南亞科                  4156      7308    2409   友達                   -6265    -40431  
00637L 元大滬深300正2          3760         0    3481   群創                   -4944    -59514  
2303   聯電                    3595     17387    2344   華邦電                 -4374       940  
00708L 元大S&P黃金正2          2696         0    2888   新光金                 -3114     19358  
2337   旺宏                    2080      5507    2356   英業達                 -2457     -2421  
2834   臺企銀                   975     -7108    0050   元大台灣50             -2427     16000  
00671R 富邦NASDAQ反1            934         0    00633L 富邦上証正2            -2349         0  
00655L 國泰中國A50正2           915         0    2890   永豐金                 -2264     10305  
2399   映泰                     821       738    0056   元大高股息             -2233    -12371  
3231   緯創                     672      2370    2317   鴻海                   -2171     -2521  
6176   瑞儀                     662      1354    2882   國泰金                 -2114      1404  
2885   元大金                   640     -5060    3037   欣興                   -1892     -4883  
00648R 元大S&P500反1            597         0    00672L 元大S&P原油正2         -1683         0  
2464   盟立                     593      -900    2313   華通                   -1648      1420  
00635U 元大S&P黃金              548         0    4906   正文                   -1594      -329  
2886   兆豐金                   503      6060    2884   玉山金                 -1533    -14759  
2823   中壽                     489      8083    2324   仁寶                   -1387      1531  
5876   上海商銀                 478      1543    2891   中信金                 -1304    -12189  
2201   裕隆                     469      6302    2880   華南金                 -1297    -10695  
00675L 富邦臺灣加權正2          414         0    2881   富邦金                 -1269     -2346  
2454   聯發科                   414      1635    5880   合庫金                 -1151     -3301  
00717  富邦美國特別股           409      4921    1303   南亞                   -1130    -27177  
00676R 富邦臺灣加權反1          377         0    2448   晶電                    -959       371  
2392   正崴                     366        28    1326   台化                    -952     -7258  
2371   大同                     346     -6593    4927   泰鼎-KY                 -921     -2849  
9907   統一實                   325      1914    1101   台泥                    -825      5117  
2323   中環                     303      2233    00642U 元大S&P石油             -789         0  
4915   致伸                     293     -3234    2883   開發金                  -785     -2425  
2903   遠百                     289     16031    8046   南電                    -747     -4701  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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