國產下半年迎旺季營運逐季增 全年獲利估優於去年

預拌混凝土大廠國產 (2504-TW) 第 2 季營收持穩升溫，展望下半年，公司看好國內房產回溫、廠房建設需求增加、中國市場價量持穩，下半年將邁入旺季，預計營運可逐季升溫，第 4 季將登全年高峰，全年獲利也將優於去年。

國產 6 月營收 14.62 億元，月減 11.2%、年減 1.7%；第 2 季營收 48.36 億元，季增 12.1%、年增 2.8%；上半年營收 90.49 億元，年增 3%，公司指出，6 月營收衰退，主要是下雨天數較多，影響出貨狀況。

國產指出，前瞻建設軌道計劃 1000 多億工程正在進行中，目前以南部動能較大，另外，都更及危樓重建、台商回流、六大科學園區擴建等，也將推升下半年建材需求大幅提升。

中國市場方面，蘇州地區的預拌混凝土價格，從前年每立方公尺人民幣 330 元，攀升到去年人民幣 430 元，今年上半年來到人民幣 480 元，一來是原料砂石較格支撐，二來是需求暢旺，預計下半年可望延續。

據了解，今年上半年台灣國內混凝土總銷售量來到 1872.4 萬立方米，國產銷售量 318.3 萬噸，市占率 17%，較去年全年 16.6% 上升 0.4 個百分點，公司目標市占率要朝 20% 邁進。

以營收占比來看，國產台灣混凝土約占 67%、蘇州混凝土 12%、福建水泥 11%、其他則占約 1 成，目前國產在全台共有 28 個預拌廠、蘇州則有常熟、吳中、吳江、昆山等 4 大預拌混凝土廠。