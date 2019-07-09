美元轉弱+資金寬鬆潮再起 投信點名看好這兩檔債券表現

全球央行有默契的朝寬鬆之路前進，資金寬鬆浪潮再起，投信則點名看好新興市場債與高收益債，其中高收益債建議可布局全球型高收債，至於因美高收債則因與美股高度連動，需謹慎觀望再行動。

美中貿易戰讓全球經濟成長蒙上衰退陰霾，全球央行也紛紛啟動寬鬆政策刺激經濟，而這股資金寬鬆潮也推升債市表現，統計今年上半年，包括美國公債、投資級債、高收益債報酬都有不錯的表現，擺脫了去年低迷氣氛。

聯博固定收益共同主管暨信用債券投資總監 Gershon Distenfeld 表示，當前溫和通膨的環境、以及低於長期平均的違約率，在兩大因素支撐下，將有助於支撐高收益債後市表現。

Gershon Distenfeld 指出，儘管美國與全球經濟成長力道可能放緩，但仍可望維持穩健，這有助於企業降低財務槓桿、創造自由現金流，因此預期整體市場的違約量可望維持低點。

從數據來看，美國高收益債過去 12 個月違約率僅 0.9%，低於長期平均的 3.5%；此外，發債企業現階段體質仍強健，槓桿程度合理與財務狀況良好，加上盈餘成長潛力推升，可望支撐高收益債表現。

施羅德投資集團新興市場債團隊最高主管 James Barrineau 表示，美元轉弱將有利新興市場債表現，儘管目前美元短期仍處於高點，但長線來看走弱機率不低，可望進一步激勵新興市場債表現。

至於高收益債部分，施羅德投信產品經理林良軍表示，預期環球高收益債至 2020 年的違約率仍低於 2%、收益率估約 5.5%，在資金持續回流挹注下，可望支撐高收債表現。

但要注意的是，美高收益債與美股連動性高，在美股頻創歷史新高的表現下，預期未來震盪機率不小，屆時美高收債也無法幸免於難，建議投資人可以環球高收益的策略介入，包括歐洲高收債利差仍高於歷史平均，未來具收斂空間，仍有資本利得機會。