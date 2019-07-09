NB出貨成長帶動 仁寶6月營收創今年單月次高

仁寶 (2324-TW) 今 (9) 日公布 6 月合併營收，達 859.79 億元，月增 1.63%、年減 3.51%，為今年單月營收次高；第 2 季營收 2523.99 億元，季增 19.85%、年增 6.1%；上半年營收 4629.98 億元，年增 6.69%。由於第 3 季將邁入傳統旺季，營運可望持續升溫。

仁寶表示，6 月 NB 出貨量達 460 萬台，月增 15%，成長 60 萬台；累計前 6 月 NB 出貨量達 2180 萬台，年增 17.8%。

法人表示，仁寶今年商用 NB 客戶需求強勁，預期本季在邁入傳統產業旺季後，CPU 缺貨狀況將逐步改善，加上非筆電的穿戴產品，可望持續推升動能成長。

仁寶總經理翁宗斌日前表示，展望今年，雖然外部環境仍充滿挑戰，將持續進行內部調整、世代交替，不過看好穿戴裝置成長幅度大、伺服器也將小幅成長，預期今年非筆電產品營收占比，將從去年的 3 成拉升到 4 成。

板卡廠微星 (2377-TW) 今也公布 6 月合併營收，達 85.67 億元，月減 5.21%、年增 0.44%；第 2 季營收 261.44 億元，季減 11.34%、年減 7.61%；上半年營收 556.32 億元，年減 7.4%。

微星今也正式推出全新顯卡 GeForce RTX 2060/2070/2080 SUPER 系列，主打獨特散熱設計，將可提供更高的核心頻率，提高遊戲性能。