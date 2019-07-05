台股盤後─尾盤神來一筆大單敲進台積電 指數最後一盤黑翻紅

台股今 (5) 日在外資參與交易不踴躍之下，大盤呈現量縮走勢，不過尾盤作收買盤點火權值股台積電 (2330-TW) ，砸 5.24 億元拉抬股價 1.5 元，促使大盤由黑翻紅，指數收 10785.73 點，上漲 9.83 點或 0.09%，全場成交值為 848.85 億元，本周小漲 54.9 點，周 K 為十字線。

台股今日最後一盤撮合湧入高達 6.37 億元成交值，資金集中火力敲進點火，包括中華電信 (2412-TW)、台積電、鴻海 (2317-TW) 股價都以翻揚作收。其中，特定買盤敲進台積電達 2157 張，最後一盤成交金額也達 5.21 億元。尾盤在權值股發威下，指數黑翻紅。

台股大盤尾盤救援效果佳，台股也免於跌破 10 日線的壓力，分析師張陳浩指出，目前個股除權息旺季中，指數大漲不易，預估大盤指數未來將在 10750 點上下 50 點震盪。

張陳浩觀察，今日台股走勢中，月線貫穿季線師形成黃金交叉，有利多頭格局。

盤面上台股僅零星個股靠營收題材表態，包括鈊象、傳奇等遊戲股，蘋果概念股的可成 (2474-TW)、新普 (6121-TW) 等。

至於影響大盤多空走勢的大立光 (3008-TW) ，今日收 3950 元，較昨日下跌 5 元，成交量 485 張。