各國央行大買黃金 中國連7月增持 波蘭儲備加倍

隨著美國 Fed 降息預期提升，各國央行動作不斷，除了各種跟進的寬鬆措施之外，另一個愈來密集出現的動作是大買黃金。近期公布數據顯示，中國連續 7 個月買入黃金，波蘭央行也公告，2019 年迄今已加購黃金 100 噸，使其中央銀行黃金儲備增加一倍。

中國連 7 月增持黃金

中國央行在去年 12 月之前，有超過 26 個月未增持黃金，外界質疑數據可能有所隱瞞。但由央行公開數據來看，至少今年以來，央行所持有黃金儲備在直線上升。

中國連 7 月增持黃金

最新公布數據顯示，截至今年 6 月，中國黃金儲備達 6194 萬盎司，月增 33 萬盎司，為連續 7 個月持有，這 7 個月共增持 270 萬盎司。

全球央行普遍增持

中國央行的增持並非特例，IMF 之前公布數據顯示，今年前 4 個月，全球央行淨購買黃金達 207 噸，是自 2010 年以來歷年同期最高。

世界黃金協會 (WCG) 數據則顯示，央行今年前 5 月採購黃金的數量較去年增長了 73%。過去幾年主要購買黃金的央行，包括俄羅斯、中國、土耳其及哈薩克，在 2019 年仍然是如此。

在全球央行「推波助瀾」之下，今年 6 月黃金出現 2 年來最強的單月漲勢，單月上漲 7.73%，助金價一度升破 1400 美元，來到 6 年新高。

波蘭、匈牙利有示威之意

另一波央行買金潮另一焦點在歐洲，去年 10 月，匈牙利央行宣布，32 年來首次增加黃金儲備，而且一口氣增持 10 倍，由 3.1 噸升到 31.5 噸。

緊接著是波蘭，波蘭在上週五宣布，今年上半年共買進黃金 100 噸，也使黃金儲量接近翻倍，達 228.6 噸。

值得注意的另一個發展是，匈牙利央行增加黃金儲備之後，由英國央行將儲金搬回本國，而波蘭央行原本全數將黃金存於英國央行，也在近期將半數運回國內。英國央行去年沒收委內瑞拉存放的黃金，曾引起議論。

外界猜測，匈牙利、波蘭央行購金的理由除了儲備多元化、防止美元波動之外，也有向歐盟示威之意。這兩國雖加入歐盟，但均非歐元區一員，使用本國貨幣，而歐盟對兩國原已有所不滿，此次大舉買黃金，也有表達經濟自主不受歐盟控制之意。

趨勢料將持續

世界黃金協會指出，在 2018 年創紀錄的需求之後，2019 年各國官方儲備仍在上升，預計趨勢不會很快結束。WCG 投資研究主管 Juan Carlos Artigas 說：「中央銀行解釋他們購買黃金的理由是為了安全和多元化，我認為這種情況不會消失。」