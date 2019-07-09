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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧07月09日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     樺晟     B富邦美債1-3          南璋              新昕纖   美時     碩禾       
易威     晟楠     富邦美債20年          勝昱              韋僑     強生                
天良     寬魚國際 B元大美債1-3          新零售            謚源     寶島科              
南璋              群益15年IG電信債          穩懋              東林     中華食              
勝昱              群益15年IG科技債          雙鴻              欣厚-KY  世坤                
萬國通            群益10年IG金融債          天剛              友銓     冠好                
飛寶企業          國泰投資級公司債          建榮              三圓     萬國通              
精確              國泰5Y+新興債          金利              雙喜     新昕纖              
宏易              富邦全球投等債          達威              力泰     聚紡                
唐鋒              富邦全球高收債          凱鈺              理銘     世德                
聯光通            國泰中國政金債5+          松崗              亞都     精確                
通訊-KY           富邦中政債0-1          易通展            東凌-KY  彬台                
榮群              富邦A級公司債          沛波              綠河-KY  至興                
天宇              FH中國政策債          雙喜              欣泰     萬在                
新零售            凱基中國債3-10          志嘉                       健椿                
恩得利            凱基新興債10+          六角                       科際精密            
李洲              凱基科技債10+          華義                       唐鋒                
凱柏實業          群益AAA-AA公司債                                     大恭                
元炬              群益15年IG公用債                                     永純                
及成              群益15年EM主權債                                     富宇                
和進              FH能源債                                     威潤                
耀勝              FH製藥債                                     天宇                
倚強              FH新興企業債                                     唐榮                
錦明              國泰A級公司債                                     晉椿                
鑫創              群益25年美債                                     久陽                
廣寰科            FH20年美債                                     強新                
點晶              FH中國信用債                                     松和                
斐成              中信高評級公司債                                     力新                
泰谷              中信優先金融債                                     凌網                
典範              凱基AAA至A公司債                                     李洲                
益通              凱基金融債20+                                     凱柏實業            
振維              B凱基美債25+                                     港建                
鴻翊              國泰A級金融債                                     及成                
迎輝              國泰A級科技債                                     倚強                
研勤              國泰A級公用債                                     至寶電              
欣厚-KY           富邦中國投等債                                     原相                
兆遠              富邦金融投等債                                     宇環                
太欣              元大10年IG銀行債                                     廣寰科              
系統電            元大10年IG電能債                                     杭特                
天剛              FH公司債A3                                     雙鴻                
世紀              FH次順位IG金融債                                     幸康                
華容              FH美元信用債1-5Y                                     泰谷                
建榮              群益A級公司債                                     熱映                
立衛              群益AAA-A醫療債                                     類比科              
天揚              中信美國公債20年                                     森寶                
鈺創              中信中國債7-10                                     先益                
佳總              中信中國美元IG債                                     泓格                
合正              B新光美債1-3                                     博磊                
金利              B新光美債20+                                     富晶通              
寶聯通            第一金美債20+                                     盈正                
凱鈺              第一金金融債 10+                                     新鉅科              
德宏              第一金科技債 10+                                     晟楠                
合邦              永豐10年A公司債                                     艾恩特              
萬旭              永豐15年金融債                                     精聯                
久正              永豐7-10年中國債                                     德微                
上揚              凱基醫療保健債                                     元創精密            
全譜              B凱基IG精選15+                                     世紀                
易通展            凱基AAA-AA公司債                                     友銓                
茂迪              台新美元銀行債                                     立衛                
安鈦克            合世                                         凱鈺                
元隆              易威                                         通泰                
沛亨              東洋                                         三聯                
九暘              健喬                                         合邦                
凱碩              明基醫                                       亞元                
全達              友華                                         萬旭                
奧斯特            天良                                         訊達                
保銳              聯合                                         撼訊                
越峰              泰博                                         順發                
商丞              德麥                                         亞通                
英格爾            南璋                                         上揚                
士開              信立                                         全譜                
昇益              勝昱                                         元隆                
志嘉              萬國通                                       沛亨                
富裔              飛寶企業                                     廣錠                
燦星旅            駿吉-KY                                      神盾                
富驛-KY           精確                                         長科                
劍湖山            宏易                                         光菱                
德記              至興                                         星雲                
泰偉              長佳                                         宏捷科              
華義              唐鋒                                         大世科              
昇華              永純                                         森田                
得利影            康聯訊                                       三圓                
鼎創達            聯光通                                       力泰                
愛地雅            通訊-KY                                      豐謙                
邦泰              榮群                                         理銘                
                  天宇                                         富裔                
                  恒耀                                         陸海                
                  新零售                                       富驛-KY             
                  坤悅                                         易飛網              
                  恩得利                                       亞都                
                  李洲                                         老爺知              
                  凱柏實業                                     東凌-KY             
                  元炬                                         德記                
                  及成                                         詩肯                
                  晶宏                                         弘帆                
                  和進                                         關中                
                  耀勝                                         大展證              
                  倚強                                         隆中                
                  原相                                         時報                
                  錦明                                         旭然                
                  鑫創                                         鼎創達              
                  威剛                                         捷必勝-KY            
                  台星科                                       紅木-KY             
                  廣寰科                                       綠電                
                  點晶                                         綠河-KY             
                  英濟                                         霹靂                
                  斐成                                         欣雄                
                  泰谷                                         欣泰                
                  典範                                         富堡                
                  益通                                                             
                  單井                                                             
                  振維                                                             
                  鴻翊                                                             
                  迎輝                                                             
                  西柏                                                             
                  安可                                                             
                  研勤                                                             
                  欣厚-KY                                                          
                  兆遠                                                             
                  智晶                                                             
                  邑昇                                                             
                  太欣                                                             
                  系統電                                                           
                  天剛                                                             
                  世紀                                                             
                  華容                                                             
                  建榮                                                             
                  立衛                                                             
                  天揚                                                             
                  鈺創                                                             
                  佳總                                                             
                  合正                                                             
                  金利                                                             
                  寶聯通                                                           
                  凱鈺                                                             
                  德宏                                                             
                  合邦                                                             
                  創惟                                                             
                  新普                                                             
                  上奇                                                             
                  萬旭                                                             
                  欣技                                                             
                  久正                                                             
                  合晶                                                             
                  育富                                                             
                  上揚                                                             
                  全譜                                                             
                  研通                                                             
                  系微                                                             
                  易通展                                                           
                  茂迪                                                             
                  安鈦克                                                           
                  元隆                                                             
                  沛亨                                                             
                  長科                                                             
                  天正國際                                                         
                  群翊                                                             
                  九暘                                                             
                  金山電                                                           
                  凱碩                                                             
                  全達                                                             
                  奧斯特                                                           
                  保銳                                                             
                  越峰                                                             
                  商丞                                                             
                  英格爾                                                           
                  泰藝                                                             
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  德昌                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  華研                                                             
                  旭然                                                             
                  鼎創達                                                           
                  欣泰                                                             
                  愛地雅                                                           
                  邦泰
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