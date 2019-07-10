【台新投信】上兆資金活水湧入 陸股仍有可為 消費龍頭股將扮領頭羊

川習會後，上證指數呈現震盪整理格局，展望後市，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，中美貿易戰會逐漸朝正向發展，而在經濟指標趨緩下，中國官方政策作多力道加大，配合 A 股納入 MSCI、富時羅素、標普道瓊斯，預計可引來上兆人民幣資金活水，陸股基金後市表現持續看俏，其中，又以獲利出色的消費龍頭如白酒類股可望扮領頭羊，建議優先布局中國消費指數型基金。

葉宇真指出，中國在經濟下行壓力增加下，反而迫使官方祭出更多的刺激政策，6 月 10 日國務院允許將專項債券作為符合條件的重大專案資本金，截至今年 5 月底，專項債剩餘發行額度 1.29 兆人民幣，指定基建方向占比約 15-30%，假設專項債中用於基建資金 50% 屬重大項目，按照基建投資 / 預算內資金比重槓桿 4-7 倍計算，預計可拉動 0.2-0.4%GDP 成長率，大大地降低貿易戰的衝擊。

葉宇真表示，官方也積極寬鬆貨幣政策，6 月 14 日央行增加再貼現額度 2000 億人民幣、常備借貸便利額度 1000 億人民幣，中小銀行可使用合格債券、同業存單、票據等作質押品，申請流動性支持，在監管部門政策呵護之下，中小銀行流動性壓力有望緩解。另外，伴隨著市場對於美國 FED 降息預期不斷上升，中國貨幣政策的預期空間可望進一步打開，市場預期人行未來降準機率高，將營造更豐沛的資金行情。

葉宇真指出，回顧今年 A 股上半年，以消費白馬為代表的核心資產表現亮眼，年初以來白酒指數漲幅達 79%，隨著中國經濟結構調整，消費成為經濟增長的主角，部分行業如白酒建立起品牌，行業從充分競爭過渡到寡頭競爭，盈利也豐厚，2008 年以來白酒 ROE 均值 25.6%，大幅優於 A 股的 12.3%，建議逢低佈局受惠於中國經濟轉型的中國消費白馬龍頭股。

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