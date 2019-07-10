

◆盤勢分析

1. 思科宣布收購 Acacia 通訊、IBM 宣布完成收購全球最大的 Linux 系統廠商紅帽的計劃，百事可樂發表第二季財報優於預期，但 3M 遭受投資機構降評，影響道瓊指數走跌，其餘三大指數收紅，漲跌幅介於 - 0.08% 至 0.74%。其中科技股領漲，超微、美光股價漲逾 2%，台積電 ADR 漲幅近 1%。

2. 週二台股開低震盪，受蘋果公司遭投資機構降評影響，以及亞股普遍低迷，指數量縮整理，觀望氣氛濃厚，難有表現，最終指數下跌 48.44 點，跌幅 0.45%，收在 10,702.78 點，成交金額為 937.45 億元。三大法人合計賣超 44.21 億元，外資賣超 32.25 億元、投信賣超 4.81 億元、自營商賣超 7.15 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：量縮整理，後勢若上攻需出量突破月均量，方對盤勢有利。

(2) 均線：支撐為 10550 點附近，壓力為 7/1 高點約 10900 點附近。

(3) 技術指標：KD 開口向下擴大，6 日 RSI 值（42）低於 50，短線弱勢整理。

4. 櫃買指數跌幅 0.48%，收在 139.57 點，同步加權指數走弱。支撐為月線（約 137.2 點），壓力為約 142 點，KD 指標開口反轉向下，6 日 RSI 值（61）高於 50，短線偏多整理。

5. 觀盤重點：指數以季線為多空分水嶺，不宜跌破，7/3 空方缺口未封閉前，區間震盪機率較大，台股選股方向可留意生技、運動風、營建、營收成長股、IC 設計、5G 等。

6.2330 台積電 9 日宣布，6 月 5 日臨時董事會核准第一季現金股利 2 元，普通股配息基準日為 9 月 25 日，除息交易日則為 9 月 19 日，並於 10 月 17 日發放。台積電表示，未來每季現金股利配發月份訂定為每年 1 月、4 月、7 月、10 月。市場看好未來台積電股息採季季配，可望有助股價填息。

7. 製鞋業 9802 鈺齊國際、9910 豐泰 6 月營收同創新高，鈺齊自 4 月起開始出貨秋冬鞋款，在 6 、7 月將達高峰，公布 6 月營收達 13.84 億元創高，也推升第 2 季營收 33.54 億元改寫歷史新高。豐泰 6 月營收 64.66 億元，也同創新高，第 2 季營收為 180.6 億元，年增率 15.48%。

8.2882 國泰金控 9 日公告 6 月稅後賺 49.9 億元，拿下 6 月獲利王；上半年稅後獲利 339.9 億元，也是金控上半年獲利金額最高，每股稅後獲利（EPS）則為 2.44 元。上半年累計稅前獲利 396 億元，已比去年同期成長近 5.2％，扭轉前五月獲利衰退的情況。

9. 電腦品牌廠 2353 宏碁公布 2019 年 6 月合併營收新台幣 244.8 億元，年增 4.3%，因季節性需求回溫，較 5 月增加 46.8%；第 2 季自結合併營收 551.5 億元，季增 0.9%，年減 5.7%。而今年上半年電競產品營收較去年同期增加 22.3%。

