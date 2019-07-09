能源盤後—美伊衝突加劇 全球需求憂慮持續 原油價格分歧

週一 (8 日) 交易，原油期貨價格走勢分歧，在美伊衝突加劇的威脅下，美國原油連續第三日上漲，但能源需求狀況持續令人擔憂，故全球基準石油期貨收低。

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 指出，與伊朗之間的地緣政治緊張氣氛升溫，但石油需求預期似乎下降。

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 15 美分或約 0.3%，收每桶 57.66 美元。雖然該契約連續上漲 3 日，但上週仍收低 1.6%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 12 美分或 0.2%，收每桶 64.11 美元，上週跌幅 0.8%。

中東局勢緊張

Flynn 在每日評論中表示，伊朗聲稱將增加濃縮鈾至高於核協同意的水準，「他們也威脅要報復英國上週攻擊伊朗超級油輪的行為，他們威脅要扣押英國船隻並將波斯灣變成血海。」

美媒週一報導，伊朗外交部發言人 Abbas Mousavi 形容英國扣押伊朗超級油輪的行為是「海盜」，但他沒提及伊朗對通行霍爾木茲海峽的船隻欲採取的行動。霍爾木茲海峽是世界上最敏感的石油運輸阻塞點。

德國商業銀行能源分析師 Carsten Fritsch 認為，伊朗違反核協，可能促使歐洲制裁伊朗，例如像 2012 年至 2015 年間對伊朗施行的石油禁運規定。「這不會直接衝擊伊朗石油出口，因為自 2018 年底起，歐洲就因為美國的制裁而不再購買伊朗石油，這可能也是伊朗不滿的一點。

「但間接來書，伊朗石油運輸肯定會受到歐盟新制裁的影響，因為這些制裁也會應用在銀行和保險業務上。在此情況下，伊朗石油的剩餘買家會發現，向伊朗購油時窒礙難行，因為畢竟運輸業多數活躍的保險公司都位於倫敦。」

需求持續令人擔憂

近期的石油交易，基本上需求面壓過供應面，上週 OPEC + 同意延長減產協議至 2020 年 3 月這一點，大部分是市場已經預料到的結果。

Capital Economics 首席商品經濟學家 Caroline Bain 研究報告指出，「即使週五美國公布了強勁的就業報告也無法提振商品市場信心，貴金屬價格還大幅下降。然而，雖然我們認為，全球成長放緩確實將壓迫今年石油消費量，但 OPEC + 的決議應該至少能當作石油價格的樓地板。」

根據 S&P Global Platts 週一公布，根據對產業官員、分析師和運輸數據的調查，OPEC 6 月份原油生產量仍停留在與 5 月份一樣的水準，每日 3009 萬桶。OPEC 對產量配額的遵守率自一個月前的 117% 下降至 104%。

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