「漲」聲鼓勵 陸券商6月營運佳

截 7 月 8 日止，中國已有 30 家券商公布 6 月份營運數據，許多券商的營收和純益均較 5 月份大幅成長。營收月增在 50% 以上的券商總計達到 17 家，其中，6 月營收最高的國泰君安，月增率接近 1 倍，達人民幣 22.79 億元。

而除了國泰君安外，還有 5 家中國上市券商的 6 月營收逾人民幣 10 億元，分別是中信證券人民幣 19.99 億元、廣發證券人民幣 13.68 億元、海通證券人民幣 11.78 億元、招商證券人民幣 11.17 億元，及中信建投人民幣 10.62 億元。

至於 6 月營收漲幅前三名則是，財通證券月增 914%、國元證券月增 739%，興業證券月增 616%。

純益方面，6 月份最賺錢的券商仍為國泰君安，純益人民幣 7.64 億元，月增率 76%；中信證券則退居第二，純益人民幣 6.82 億元，月增率 45%；廣發證券則名列第三，純益人民幣 5.82 億元，月增率高達 323%。

而 6 月份有 3 家券商純益月增率逾十倍以上，這 3 家券商分別為，財通證券月增 2274%、興業證券月增 1512%、中信建投月增 1338%。

若從 2019 年 1 月～6 月的累計數據來看，中信證券還是穩坐營收和純益雙冠王的寶座。

中國申萬宏源指出，6 月份券商業績不論在年度與月度數據均有所改善，一方面因為去年同期基期較低，另一方面 6 月份股市有所好轉、自營業績改善，及企業 IPO 較 5 月份回溫等因素影響。

(圖: 申萬宏源) 6 月份中國 IPO 發行規模人民幣 121 億元，年增 32%。

而 6 月份中國主要指數及中證全債淨價指數均收紅，股市表現年度與月度數據均出現改善，帶動股基成交金額與去年相比出現雙位數的成長，而兩融餘額比 5 月份略為下滑。

(圖: 申萬宏源) 6 月中國市場日均股基交易額人民幣 4963 億元，年增 25%，月減 6%。

在初級市場方面，6 月份 IPO、再融資發行規模均較 5 月份出現明顯改善，申萬宏源預估今年股票融資部份有機會出現正成長，且債券承銷規模也能保持大幅增長態勢。