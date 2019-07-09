雅茗-KY東南亞布局捷報 印尼首店開出後 搶先進軍越南開新店

連鎖餐飲集團雅茗 - KY(2726-TW) 今年開始加快海外市場布局，除北美、日本，對於過去極少著墨的東南亞也有新進展，雅茗最新透露，印尼雅加達甫開出首家「快樂檸檬」，同時，越南也有代理商正籌備開店，隨著新店陸續開幕，營運成長動能看增。

不同於六角 (2732-TW) 的「日出茶太」超過一半店數開在東南亞，過去雅茗著重深化中國市場，近 2 年開始加快海外拓展計劃，北美快樂檸檬已有近 40 家，是中國以外的第二大市場，東南亞僅插旗菲律賓，總店數只有 20 餘家，

今年以來，雅茗已悄悄進行東南亞的開展計畫，最新消息是印尼雅加達據點已開出，雅茗指出，代理商以占長達 1 公里街區的廣告看板大幅宣傳，開幕期間日銷售達千杯。

另一方面，對於日出茶太尚未進入的越南市場，雅茗也有意搶快，代理商籌備開店中。

今年是快樂檸檬加速開店的一年，第一季新開店數 63 家，已創歷年同期新高，而 6 月單月新開店數就高達 51 家，大幅超越去年同期的 21 家，帶動整體第二季新開店數達 96 家，較去年同期的 54 家大幅增長 77.8%。

整體來看，快樂檸檬上半年總計新開店數 159 家，年增 69.1%，其中，總開店數中海外占了 93 家，全年海外新店數要破百目標無虞，超標可期。

而上半年快樂檸檬中國門店僅開 66 家，雅茗目標是全年開 300-350 家，顯然下半年起中國擴展速度正進入衝刺期。