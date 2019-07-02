台灣兩大珍奶品牌席捲日本 六角、雅茗提前布局東澳商機

隨著台灣茶飲文化持續在海外發酵，且看好明年將有龐大的觀光人潮湧入日本參加東京奧運，近來連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 和雅茗 - KY(2726-TW) 不約而同宣示進軍日本市場，六角今 (2) 日指出，目前「Chatime 日出茶太」以一個月開 1.5 店的速度展店，預估年底在日本將突破 35 店，而雅茗則是攜手日本京王集團，旗下「快樂檸檬」將逐漸在人潮匯集據點布局。

六角近來除持續加快東南亞展店速度，擴展至日本市場已有初步成績，以每月 1.5 店的腳步快速展店中，六角強調，瞄準 2020 東京奧運的觀光人潮，正持續展店提升品牌能見度，預估年底在日本市場可望突破 35 店，力拚成為全日本店家數最多的手搖飲品牌。

六角說明，日本最新據點落腳於東京年輕人聚集的澀谷 109 百貨，開出後消費者反應熱烈，買一杯招牌珍珠奶茶需要等待將近 2 小時，引發當地日媒關注，由於澀谷消費力龐大，將於 7 月 10 日開澀谷二店，全力布局熱門商圈。

另一方面，Chatime 日出茶太心齋橋店已躍升全球店王，單日可賣出超過 2000 杯，在關東關西兩大城市能見度已越來越廣。

雅茗則指出，與京王集團合作雖未訂下快速展店的時程表，但東京新宿店一開出就取得好成績，由於京王擁有旅館、餐廳甚至醫院等商場經營資源，未來快速擴展至日本各大地區可期。

除了日本，雅茗表示，單是 5 月已陸續在拉斯維加斯、舊金山和墨爾本等地拓點，全力開展海外市場，目標是整體海外營收 (中國以外的市場) 占比突破 10%，店數成長 50%。