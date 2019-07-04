比特幣期貨需求強勁！芝商所未平倉合約量 6 月再創新高

衍生品市場最新數據顯示，芝加哥商業交易所（CME）自推出比特幣期貨以來，已有 2,960 個帳戶交易過該產品，而比特幣期貨的未平倉合約量更是在新帳戶激增的推動下，於 6 月份創新高達到 6,069 口合約，表明需求強勁。

根據統計，CME 僅在 2019 年內就錄得 950 個新註冊帳戶，客戶總數增加 30％。此外，持有至少 25 枚比特幣（約合 280,000 美元）的高額未平倉合約持有者數量，也同樣在 6 月份創下新高，從 46 個實體增加到 49 個實體。

CME 發言人表示，「4 個到期日的未平倉合約都在增加，意味著 CME 正在為加密貨幣市場創造一條遠期曲線（Forward Curve），方便投資者能夠更妥善管理價格。」

期貨是標準化的合約，約束一方在預先設定的日期買進或賣出某種資產，目的是讓交易者可依據自身對價格的預期，來跟不同的時間期限進行匹配。至於 CME 所提供的比特幣期貨則有 4 種不同的到期日：其中 2 種為連續月份到期日；另外 2 種則為季度到期日。

專門為加密貨幣市場構建交易算法的 Gryphon Labs 合夥人 Gareth MacLeod 認為，這很可能是傳統金融業對加密貨幣進一步產生興趣的跡象。

MacLeod 表示，「自從 Facebook 釋出有關 Libra 的消息後，傳統金融產業的交易員有可能藉此利用 CME 來建立多頭頭寸。」

鑑於傳統金融產業仍對加密貨幣的價格波動性而感到擔憂，因此在運營大型投資組合時，才會相中期貨合約所提供的穩定性、可靠性及低風險。

圖片來源：

: cmegroup

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