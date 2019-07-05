劍橋：比特幣全年耗電量 超過瑞士全年用電量

根據劍橋大學研究人員發布的最新估計，用於比特幣的耗電量，比整個瑞士消耗的能量更多。
劍橋大學本週推出名為劍橋比特幣電力消費指數 (CBECI)，來評估需要多少能量才能維持比特幣網路，然後以此計算年度使用量。CBECI 顯示，全球比特幣網路消耗超過 7 千兆瓦的電力，占了全球電力供應的 0.25%。
以此計算，比特幣在 1 年的時間內使用約 64 TWh(terawatt hours) 的能耗，更高於瑞士全國全年使用的能 58TWh 能耗，略低於哥倫比亞全年的 68TWh。
不過研究也承認，比特幣全年耗電其實很難估計，劍橋 Centre for Alternative Finance 做了同樣的觀察，並表示在多數的情況下，這只能提供一次性對照，可能出現很大的差異。
例如，在 CBECI 所推估的上限與下限中，下限約為 22 TWh，上限低於 150 TWh。
發表在《科學》期刊上的一項研究估計，比特幣每年產生的二氧化碳大約為 22 兆噸，相當於美國堪薩斯市全市的碳排放。
由比特幣的耗電數據，也加深了由環境角度反對比特幣人士的論點。
不過 CBECI 也顯示，美國各地家庭中的插電不使用的閒置設備所浪費的能源，已足夠為加密貨幣供電 4 年。
普華永道比特幣專家 Alex de Vries 指出，與傳統金融每年處理約 5000 億次付款相比，比特幣處理的交易少於 1 億次，這是個「完全無關緊要」的數字，卻使用了高度的能量。