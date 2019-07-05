劍橋：比特幣全年耗電量 超過瑞士全年用電量

根據劍橋大學研究人員發布的最新估計，用於比特幣的耗電量，比整個瑞士消耗的能量更多。

劍橋大學本週推出名為劍橋比特幣電力消費指數 (CBECI)，來評估需要多少能量才能維持比特幣網路，然後以此計算年度使用量。CBECI 顯示，全球比特幣網路消耗超過 7 千兆瓦的電力，占了全球電力供應的 0.25%。

以此計算，比特幣在 1 年的時間內使用約 64 TWh(terawatt hours) 的能耗，更高於瑞士全國全年使用的能 58TWh 能耗，略低於哥倫比亞全年的 68TWh。

(圖表取自 The Verge)

不過研究也承認，比特幣全年耗電其實很難估計，劍橋 Centre for Alternative Finance 做了同樣的觀察，並表示在多數的情況下，這只能提供一次性對照，可能出現很大的差異。

例如，在 CBECI 所推估的上限與下限中，下限約為 22 TWh，上限低於 150 TWh。

發表在《科學》期刊上的一項研究估計，比特幣每年產生的二氧化碳大約為 22 兆噸，相當於美國堪薩斯市全市的碳排放。

由比特幣的耗電數據，也加深了由環境角度反對比特幣人士的論點。

不過 CBECI 也顯示，美國各地家庭中的插電不使用的閒置設備所浪費的能源，已足夠為加密貨幣供電 4 年。

普華永道比特幣專家 Alex de Vries 指出，與傳統金融每年處理約 5000 億次付款相比，比特幣處理的交易少於 1 億次，這是個「完全無關緊要」的數字，卻使用了高度的能量。