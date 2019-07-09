川普辦社群網站高峰會 始祖臉書卻未受邀？

川普打算在本週四召開社群媒體高峰會，作為開啟網路社群媒體的元祖臉書 (FB-US) 竟然未被受邀，原因是因為該活動將以技術為重點，並且該峰會只透露會集合幾位重要媒體領休，讓這場峰會成為沒有的「社群媒體」的社群媒體高峰會。

臉書於週一 (8 日) 表示，他們尚未被邀請參加此次會議，一位知情人士表示，就連推特也沒有被要求加入；這場高峰會是在 6 月 26 日由白宮宣布召開，旨在「號召所有數位網路領導者，共同針對當前環境與機遇，進行強而有力的對話」。

許多政治領袖，會想透過經營社群媒體，爭取選民的支持，川普也不例外。事實上，川普恐怕是美國歷史上社群媒體最活耀的一任總統。

川普曾抨擊臉書、谷歌以及推特指出他們「與他作對」(圖片: AFP)

不過川普先前就曾抨擊許多科技大廠的網路平台，包括像谷歌母公司的 Alphabet Inc.、臉書以及推特等反保守派言論，直指這三大網路科技公司皆針對他。川普甚至在上個月表示，美國政府應起訴臉書和谷歌未指明的不法行為。

目前臉書擁有世界上最大的社交網路平台，包括了照片共享的應用程式 Instagram 和 WhatsApp 等社群聊天 app，推特則是公眾發表言論的平台，川普如今就是透過推特作為他直接與公眾溝通的首選方式之一。

谷歌拒絕對白宮此峰會發表評論。美國有線電視 CNN 也於週日 (7 日) 報導推特未被受邀的新聞，但該公司週一 (8 日) 拒絕對此消息發表評論。

美國網際網路聯盟 (The Internet Association，USIA) 理事長暨執行長 Michael Beckerman 在一份聲明中表示，他的成員 (包含了臉書、谷歌和推特) 並沒有特定「政治意識形態或政治偏見」。

Beckerman 說道，無論黨派關係如何，USIA 會繼續透過建立廣大用戶群繼續發展。