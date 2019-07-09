貴金屬盤後─黃金守於1400美元關卡 等待鮑爾聽證會 研判利率走勢

黃金期貨週一小幅收低，守於每盎司 1400 美元關卡。上週，美國公布 6 月就業報告較預期強勁，投資人評估聯準會 (Fed) 的降息空間。

本週稍後，Fed 主席鮑爾將在國會進行聽證會，可能影響黃金走勢。

鮑爾定於週三與週四進行聽證會，向國會議員提供半年度最新經濟情況。投資人將密切注意決策官員的觀點。

8 月黃金下跌 10 美分，或 0.01%，收於每盎司 1400 美元。盤中高點為 1409.90 美元，低點為 1395 美元。9 月白銀上漲 4.9 美分，或 0.3%，至每盎司 15.05 美元。

上週五就業報告公布後，黃金價格下跌，上週亦收低。因就業報告強勁，投資人削減了對 Fed 降息 0.5 個百分點的預期。但仍廣泛預期 Fed 在月底舉行的政策會議中，將降息一碼。

分析師說，若 Fed 鴿派立場減少，黃金跌幅可能擴大，主要支撑在 1375 美元，即 5 至 7 月漲幅回檔 38.2% 水準。

由於預期 Fed 降息，黃金價格近來上漲，今年以來，黃金上漲逾 9%，上個月並觸及六年高點。降低利率有助削減持有黃金的機會成本，黃金不具有利率。

其他金屬交易方面，10 月白金上漲 9 美元，或 1.1%，再每盎司 820.40 美元。9 月鈀金下跌 6 美元，或 0.4%，至每盎司 1558.20 美元。

7 月銅收於每磅 2.659 美元，下跌近 0.1%。