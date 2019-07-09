就業報告強勁 川普與市場還嚷嚷降息？Fed別理會

根據美國上週五公布的報告顯示，今年上半年，美國就業成長依舊健康，一如預期。

美國 6 月新增就業達 22.4 萬人，優於預期，自 5 月的疲弱數據中，大幅反彈。6 月失業率上升至 3.7%，但却是因有更多人加入了勞動力行列，這反而是好消息。

勞動力的強勢意味，聯準會 (Fed) 並不急於降息，經濟擴張仍可持續。然而，Fed 在月底的政策會議中，却可能降息，因為喧鬧的市場與專橫的總統施壓不斷。

現在降息，將是一種錯誤，因為這將傷害 Fed 的信譽與獨立性。目前，全球經濟最不願見到的，就是軟弱的央行。

儘管全球經濟成長減緩，川普總統的貿易戰又帶來壓力，但美國經濟却成長良好。今年，平均每月就業成長達 17.2 萬人，大幅高於平衡點水準。

目前，各項數據中，並沒有經濟崩壞的跡象。經濟成長雖然較去年減緩，但去年經濟成長加速，係得力於川普的振興措施。此外，貿易戰無助經濟，但亦未為美國帶來災難。

家庭表現良好，工作數量充裕，工資上漲，債務偏低。數百萬美國人依舊為經濟所苦，但他們的問題並非貨幣政策所可解決。

此外，企業表現亦良好。獲利偏高，銷售強勁，許多公司手上握有大筆現金。股市創新高點。

所以目前降息的基礎薄弱，除非未來幾週，有重要的事情發生，否則 Fed 較宜按兵不動。