英特磊6月營收月減11% 待下半年動能反彈

英特磊 (4971-TW) 今 (8) 日公布 6 月合併營收，達 5687.6 萬元，月減 11.71%、年增 10.95%，法人表示，下半年在 5G 需求帶動下，將帶來一波成長，累計今年前 6 月合併營收 3.5 億元，年增 8.46%，第 2 季營收 1.69 億元，季減 6.22%、年增 28.55%。

法人表示，6 月營收下滑，主要是受美中貿易戰談判前全球觀望氣氛濃厚，客戶需求放緩，不過在 G20 後美中重啟貿易協商，估客戶將逐步恢復拉貨，另外加上今年下半年在 5G 設備的建設需求帶動下，可望推升成長動能。

英特磊董事長暨總經理高永中日前股東會上也表示，去年因美中貿易戰，整體產業環境比較困難，然而預期今年在 5G 通訊需求帶動下，包含砷化鎵 (GaAs) 與磷化銦 (InP) 等相關產品動能可期，全年營收仍維持成長 1-2 成的目標，但仍要觀察美中貿易戰後續發展。

面對未來 5G 通訊及光電產品發展，高永中表示，英特磊主要產品有砷化鎵 (GaAs)、磷化銦 (InP)、銻化鎵 (GaSb)，是未來高速無線傳輸、手持裝置、資料中心、雲端運算、穿戴式感測器、Lidar 及泛用型感測中相當重要的應用，另外，垂直共振腔面射雷射 (VCSEL) 磊晶片，去年銷售額成長 179.9%，今年力拚也能有近雙倍的成長幅度。