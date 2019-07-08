智擎胰臟癌新藥明年取得日本藥證 估營運優於今年

智擎 (4162-TW) 今 (8) 日公布 6 月營收為 1578 萬元，月減 68.78%，智擎表示，由於 6 月無授權金入帳，導致營收大幅下滑，不過胰臟癌新藥銷售仍保持穩定成長，明年新藥取得日本藥證後，營運後市看俏。

智擎 6 月營收為 1578 萬元，月減 68.78%，年增 230.57%；第 2 季營收 7963 萬元，季增 2.2%，年增 88.5%；上半年營收 1.57 億元，年增 107.16%。

智擎表示，由於 5 月有歐亞地區新藥權利金入帳，6 月僅有台灣胰臟癌藥品業績表現，導致營收月減 6 成，不過整體藥品銷售仍在水準之上。

展望後市，智擎表示，今年營運估可小幅成長，胰臟癌新藥安能得預計今年底、明年初取得日本藥證、上市，未來將挹注營運，法人表示，日本每年胰臟癌病患約 8000 人，智擎新藥上市後，可推升整體動能，估明年營收可優於今年。

智擎經營權日前鬧得沸沸揚揚，由大股東東洋取得 9 席董事過半席次；行政院國發基金取得 2 席董事；總經理葉常菁力拼翻轉，卻只守住 1 席董事及 1 席獨董，最後提出辭呈。

據了解，葉常菁握有專利產品，為讓產品能有更多發展產能，爭取更多董事席次，但結果不如原先預期，市場解讀，東洋獲得過半席次等同主導未來所有重大決議，葉玉菁在董事會限制多、無決策力，因此決定辭去總座職務。

法人表示，智擎將進入無業常菁的時代，新藥發展方向為何，新任總座又該如何協助公司營運發展，將成為外界關注焦點。