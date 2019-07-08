漢來美食6月營收創3個同期新高 Q4將再開2個新品牌

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (8) 日公布 6 月合併營收達 3.1 億元，在旗下名人坊台北敦化店開出的助攻下，不僅淡季不淡，呈現連 2 月成長，單月創同期新高，也帶動第二季營收、上半年營收均創同期高點，漢來美食表示，11 月將開 2 個新品牌，且漢來上海湯包將再展店 1 家，維持成長動能。

漢來美食 6 月合併營收 3.1 億元，月增 0.63%，年增 12.64%；第二季合併營收 8.68 億元，年增 3.46%；上半年達 18.98 億元，年增 4.38%。

截至 6 月底，漢來美食全台共 38 家據點，中國 2 家和泰國曼谷 1 家，漢來美食說明，11 月將開出 2 個新品牌，分別是小火鍋和漢來蔬食延伸的小蔬食品牌。

同時，既有的漢來上海湯包將在桃園台茂購物中心再開 1 家新據點。

漢來美食總經理林淑婷表示，餐飲消費是最容易受到景氣影響的行業，加上消費者容易喜新厭舊，因此要不斷創新和升級以維持競爭力，漢來海港餐廳創始店在去年 12 月完成改裝後，半年來一直維持滿座盛況，循此成功模式，台中廣三 SOGO 店也在 5 月完成改裝升級，再度拉高營運績效。

另一方面，漢來美食代理的香港米其林餐廳名人坊 6 月 10 日在北市開出品牌第 5 家分店，已成為許多商務宴客指定餐廳，假日一位難求，因此，儘管第二季是傳統最淡季，在品牌展店、舊店改裝升級下，業績向上攀升。