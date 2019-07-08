〈進出口統計〉貿易戰效應 我對美出口值獨強 上半年年增幅18.5%

美中貿易戰開打後，改變我對主要國家出口表現，財政部統計，我對美國出口比重提高至 13% 以上，為 13 年來新高；對中國出口比重則持續降至 4 成以下，創 14 年來新低。

財政部統計處處長蔡美娜指出，我對主要市場出口表現呈現對美獨強，6 月出口年增幅 18.5%，對歐洲、東協、中國與香港則同步衰退，其中又以歐洲年減 8.6% 最多，東協年減幅約 7.1%。

觀察今年上半年出口表現，對美國與日本出口規模雙雙創下歷年同期新高，其中對美出口年增幅高達 17.4%，對東協、中國與香港則呈衰退，其中對東協年減幅約 9.9%。

美中貿易戰開打一年多來，廠商為避免遭高關稅拖累，陸續將產能、廠房遷離中國，這波企業遷徙效應也正改變我對其他國家出口表現，根據財政部統計，2009 年以來，過去 10 年我對中國出口比重高達 4 成以上，但自今年起，在貿易戰效應下，我對中國出口比重跌破 4 成。

根據財政部今 (8) 日公布出口表現，今年前 6 月我對中國出口金額共 611.72 億美元，雖仍高於美國、日本、歐洲與東協地區等其他出口市場，穩居第一大出口國家，但比重已降至 4 成以下。

統計顯示，我國前 6 月對中國出口值共 611.72 億美元，但比重占整體出口值約 38.7%，不僅較去年同期減少 8.8%，更是近 14 年新低。

相較之下，我對美國出口比重則有逐漸增加趨勢，過去 10 年期間，我對美出口比重約 10%~11% 左右，但去年 12 月起則跳增至 13%，今年第 2 季更增加至 14%，累計前 6 月我對美出口占比共 13.9%，較去年同期增加 17.4%，為 13 年來新高。

蔡美娜表示，受到美中貿易戰影響，包括南韓、日本、新加坡、美國出口表現都呈衰退現象，其中我國前 6 月出口年減 3.4% 與新加坡年減 3.5% 相近；但優於日本年減 6%、南韓年減 8.5%，反觀中國則受惠於積體電路外銷穩定、手機與零組件出口減少交互影響，導致較去年同期小幅增加 0.4%。