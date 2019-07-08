被動元件Q2營收弱 國巨、華新科年減逾3成 保守看下半年

被動元件大廠國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 今 (8) 日雙雙公告第 2 季營收，國巨第 2 季營收 95.8 億元，季減 15.9%、年減 50.2%；華新科第 2 季營收 78.87 億元，季減 4.9%、年減 30.7%，對於下半年，均審慎保守看待。

國巨 6 月營收 30.68 億元，月減 5.9%、年減 61.9%；第 2 季營收 95.8 億元，季減 15.9%、年減 50.2%，上半年營收 209.7 億元，年減 30.7%。

國巨表示，6 月營收減少，主要是半年度庫存盤點，工作天數減少，且因中美貿易爭端不確定性高，不僅大中華區終端需求疲弱，歐美及其它亞洲客戶拉貨動能也受影響。

展望下半年，國巨認為，美中貿易爭端時間恐拉長，終端需求能見度仍低，對業績及營運仍審慎保守看待。

華新科 6 月營收 23.7 億元，月減 11.7%、年減 44.6%；第 2 季營收 78.87 億元，季減 4.9%、年減 30.7%；上半年營收 162.07 億元，年減 10.1%。

華新科則表示，下游庫存經過 1 年去化，狀況持續好轉，不過美中貿易戰依舊持續影響需求，下半年展望依舊偏向保守，維持先前股東會時的看法。