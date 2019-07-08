◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧07月08日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00677U 富邦VIX 12217 0 00632R 元大台灣50反1 -42473 0 00655L 國泰中國A50正2 3794 0 2409 友達 -10922 -33486 00708L 元大S&P黃金正2 2919 0 00672L 元大S&P原油正2 -8811 0 2891 中信金 2229 -14178 00637L 元大滬深300正2 -8203 0 2888 新光金 2007 31324 3481 群創 -5708 -59511 5876 上海商銀 1749 -188 2330 台積電 -4107 2811 00711B FH彭博新興債 1520 0 00707R 元大S&P日圓反1 -3065 0 2887 台新金 1512 7921 2303 聯電 -2028 11341 2344 華邦電 1428 7048 8163 達方 -1670 -2531 2337 旺宏 1406 3938 2371 大同 -1484 -5732 00710B FH彭博高收益債 1181 0 4915 致伸 -1359 -4270 2890 永豐金 1070 20983 2340 光磊 -1336 -4264 2823 中壽 1016 7560 1303 南亞 -1188 -28374 2317 鴻海 958 -3351 00633L 富邦上証正2 -1163 0 2603 長榮 948 8425 2404 漢唐 -1034 -2330 3049 和鑫 946 -3712 2312 金寶 -1000 64 2903 遠百 898 15410 2882 國泰金 -973 6675 2634 漢翔 831 1860 3711 日月光投控 -856 -3380 00693U 華頓S&P黃豆 785 0 2481 強茂 -834 78 2801 彰銀 723 4724 2324 仁寶 -812 4453 3090 日電貿 715 -1039 3673 TPK-KY -788 -2913 2454 聯發科 711 -113 1326 台化 -767 -8005 0050 元大台灣50 681 17003 2880 華南金 -729 -9409 3045 台灣大 656 3880 2886 兆豐金 -729 7169 2357 華碩 609 -198 1312 國喬 -714 -3356 00669R 國泰美國道瓊反1 570 0 00691R 兆豐藍籌30反1 -639 0 2408 南亞科 519 -601 8046 南電 -618 -3453 2201 裕隆 517 4674 2881 富邦金 -607 253 2412 中華電 483 349 0056 元大高股息 -594 -13043 00671R 富邦NASDAQ反1 461 0 2884 玉山金 -561 -16687 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股