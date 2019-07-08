【中信投信】轉單效應+短線利多出盡 台股小幅流出0.4億美元

美國上週公佈 6 月非農新增就業人數，結果大幅優於預期，降低市場對於聯準會降息的期待。加上上周台灣權值股面臨轉單效應，使得外資流出。根據彭博統計上周外資資金流向，台股小幅流出 0.4 億美元。泰國連續七周獲得資金淨流入，上周吸金 3.3 億美元奪下吸金王寶座；印尼連續三周獲得資金淨流入，上週淨流入 0.7 億美元。整體而言，新興亞洲今年上半年吸金 261.7 億美元，其中以印度吸金幅度最大。

由於美國勞動市場數據強勁，壓抑市場對聯準會降息的預期，美股上週五全數收跌，美國公債殖利率與美元指數同步上揚。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，本周可關注聯準會主席鮑威爾在國會的半年度聽證會發言，預期將會對於降息的政策有更明確的說明。

觀察台股整體表現，周俊宏表示，六月底 G20 會議，中美雙方對於貿易議題釋出善意之後，台股短線利多已於上週消化完畢，接下來回歸基本面表現。短線上，不確定因素仍較多，長線則受制於中美談判的後市發展。建議投資人多留意中美談判的進展，此項不確定因素對於經濟的影響，不可輕忽。

至於台商回流部分，周俊宏表示，目前估計，業者目前承諾回流金額達 4300 億元，儘管短線上，轉移生產線將會增加成本，影響獲利。但對高端科技公司而言，長線仍是利多。

在選股上，周俊宏表示，科技股仍為主要布局重點，順應長線趨勢，5G 相關的 PA 功率放大器、散熱模組等，都具投資機會。此外，中美貿易議題在下半年仍為市場的不確定因素，因此，在投組中也同時納入較具防禦性的類股，如電信、金融等較不受貿易議題影響的產業。他同時指出，近期生技股受惠於傳產股強勢表現，出現補漲行情。與美容、化妝品、保健食品等相關生技類股的表現，也值得多加留意。

針對亞洲其他股市，中國信託亞太多元入息平衡基金經理人陳彥羽表示，亞洲整體的通膨率相對較低，印度與澳洲六月份均宣布降息，市場也預期，新興亞洲仍有降息空間，可望刺激經濟成長。他表示，印度新上任的財政部長提出新的財政預算案，目的為透過放寬外資對於基礎建設與數位經濟的投資，帶動投資與就業機會。

至於澳洲部分，陳彥羽表示，澳洲七月亦宣佈降息，連續兩個月降息的原因旨在解決失業率上升與通膨疲弱兩大問題，不過由於已在市場預期內，因此就股市表現相對平穩。建議後市可留意 REITs、工業與消費等類股。

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