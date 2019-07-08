台股盤後—電子雙雄撐盤 下跌34點守住月、季線

台股今 (8) 日受亞股壓回影響，台積電率先走跌，傳產權值台塑四寶同樣表現疲弱，金融權值股如富邦金、國泰金等也未表態，僅靠電子雙雄大立光與鴻海整場撐盤，指數終場下跌 34.51 點，以 10751.22 點作收，若扣除個股除息蒸發的點數，台股表現仍相對亞股抗跌，成交量約 951.56 億元，守住月、季線支撐。

台股今日上市股中，僅光電、其電、生醫、網通、鋼鐵、電纜指數收紅外，其餘均收黑，其中，光電表現最強勢、漲幅 1.7%，玻璃、電子零組件族群表現最弱勢，漲幅逾 1%。

櫃買市場今日開低震盪走低，終場下跌 0.2 點，以 140.24 點作收，成交量約 271.9 億元。上櫃指數部分，僅文創、紡織、遊戲、觀光、資服、半導體、營建、電通、其電指數收紅外，其餘指數均收黑；表現最強勢的是漲幅 0.9% 的文創族群，表現最弱勢的則為下挫 0.97% 的生醫族群。

電子三雄方面，台積電今日表現最弱勢，盤中紅翻黑，終場下跌 0.21%，收在 242.5 元，但仍守住月線；股王大立光表現最強，終場大漲 4.18%，收在 4115 元，除站回 4000 元大關外，更收復 5 日、季線與年線；鴻海則上漲 1.02%，收在今日最高點 79 元，站回 5 日線。

IC 設計族群今日表現強勁，金麗科大漲逾 6%，亞信漲幅逾 2%，譜瑞 - KY、類比科、鑫龍騰、聯傑、群聯漲幅逾 1%，迅杰、海德威、昂寶 - KY、普誠、聯發科、鈺創均站穩紅盤之上。其中，聯發科今日進行除息，填息率逾 22%，穩步朝填息之路邁進。

遊戲族群方面，受惠暑假旺季效應題材，大宇資強漲 4.5%，宇峻漲幅逾 3%，橘子、傳奇均上漲超過 1%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，在亞股表現弱勢下，台股今日抗跌，電子股賣壓並未加重，顯示市場仍具信心，不過，亞股目前表現疲弱，且本周指數除息仍有 50 點將蒸發，短線台股強勢不易，估將在月、季線附近震盪。