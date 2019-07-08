【豐銀投顧】夏日炎炎 還有何股可買？

◆盤勢分析

七月以來，亞洲貨幣開始走弱，而美元又開始走強。偏偏這個時候日、韓又打起貿易戰，也因為這個原因，所以熱錢又會再往美國回流，差別只是程度上的嚴重與否罷了。陸股、韓股跌的較重，但台股則相對較輕。很多人擔心台股是否會補跌，其實是多餘的。今天雖然持續弱勢下跌，但從成交量以及筆者的「神奇動能」來看，並沒有很大的變化。台股 vix 指數也沒有急劇的增加，由此來看空方並沒有積極再追空的意願，既然如此，那麼每一次的下跌不就都應該是進場的好時機呢？筆者在週五受邀上非凡「錢線百分百」節目中就有提節，接下來的時局對台灣逐漸有利，既然如此，當然是要把握未來的每情，等待好的時機進場，完全沒有放空的考量，這就是筆者的分析。

夏天到了，之前筆者看好的「五、六月必漲」的股票其實就是 9939 的宏全、果然在五、六月份一路漲升。那麼，除了宏全這種做飲料瓶蓋的股票 (所以每年五、六月份都會漲)，還有什麼股票是夏天一定會漲的？那就是每次宅經濟概念股了。現在的年輕人夏天不見得都會去打籃球、運動。但一定都會在家裏打電動玩具，因此筆者認為遊戲類股應是可以考量的族群，只是並不是每檔都能投資，而是要挑選。

甫於本月 1 日獨家取得韓國大廠 Actoz Soft 相關企業 Eyedentity Games 旗下手遊《龍之谷 M：世界》台港澳代理權的 6180 橘子，就是不錯的選擇，《龍之谷》為知名遊戲 IP，PC 版本曾在 2010 年於台、韓兩地上市，當時吸引上百萬玩家遊玩，魅力絲毫不遜於另一大作《天堂》。本次《龍之谷 M：世界》則是推出手遊版本，並保留當初電腦版的多數內容，被業界視為「S 級大作」之一。除此之外，另一款新款手遊大作《魔力寶貝 M》也已於 6 月 25 日正式上市，預計本月將貢獻完整營收；法人指出，《魔力寶貝 M》玩家年齡層更廣，預料 7、8 月將顯著貢獻橘子營收，推升第 3 季財報表現，值得大家留意。

豐銀投顧 李世新 分析師