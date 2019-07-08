台股盤中－大立光穩多頭軍心 台積電跛腳拖累 量縮下跌回測10700點支撐

美股四大指數上週五終場小跌坐收，台股今 (8) 日以下跌 42.92 點開出，持續在盤下震盪，盤中蘋概三王表現不同調，權王台積電一度翻紅但隨即翻黑，股王大立光則受惠多鏡頭趨勢帶動，7 月營收表現看俏，股價站回 4000 元，但整體大盤觀望氣氛濃，預估量約千億元，指數午盤前下跌逾 50 點，回測 10700 點支撐。

觀察權值股今日表現，大立光盤中漲逾百點，重回 4000 元大關，漲幅逾 3%，成為今日盤面表現最亮眼個股，背光模組大廠瑞儀漲幅也近 2%，站回百元大關，朝填息路邁進，鴻海同樣維持盤上表現，反觀台積電今日則在盤下整理。

盤面上光電股今日表現強勁，台表科 6 月營收創高，盤中大漲近 8%，達興材也有近 3% 漲幅，光磊、牧德、誠美材也在盤上表現。

受到暑假商機激勵，網購指標網家一度強攻漲停，觀光股表現也亮眼，柏文除息首日漲幅近 7%、填息逾 75%，另外拓展東南亞市場的六角，漲幅也接近 3%；遊戲族群方面，包含智崴、宇峻、大宇資皆維持 2% 以上漲幅，傳奇、鴻準、橘子也在盤上。

盤面上弱勢族群，康控 - KY 跌幅超過 7%，南電跌逾 3%，信昌電、台燿、敬鵬、華新科、原相、南亞科也都有 2% 跌幅。

國際股市方面，亞股全面走弱，韓國綜合指數、上証滬深指數皆大跌超過 2%，日經、香港恆生跌幅也在 1% 上下。

法人提醒，短線仍需緊盯美中貿易後續談判、日韓半導體出口限制影響，建議可留意 6 月各上市櫃公司營收數據，與各家下半年展望，選股留意部分跌深的華為供應鏈、蘋概股。