美伊緊張 傳伊朗將宣布提升濃縮鈾純度至5% 超過核協議上限

根據《彭博社》報導，據傳德黑蘭當局今日 (7) 將宣布，提高濃縮鈾純度至 5%，超出核協議規範的 3.67%，此事恐使美伊關係更加緊繃。

美國總統川普上月下令，對伊朗最高領導人哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 及 8 名高階軍事將領，實施財務制裁，並稱此舉將使哈米尼無法獲得資金來源。

川普強調，絕對不能讓伊朗擁有核武，「伊朗最高領導人，應對該國的敵對行為，負起最高責任。」

美國頻頻祭出制裁，伊朗則不斷挑戰核協議規範，伊朗外交部長 Mohammad Javad Zarif 上週一表示，該國目前的濃縮鈾存量，已超過核協議規定的 300 公斤上限；伊朗總統 Hassan Rouhani 先前便預告，7 月 7 日之後，就會讓濃縮鈾純度，提高至核協議規範的 3.67% 之上。

《彭博社》引述路透報導，稱德黑蘭當局週日將舉行記者會，宣布提高濃縮鈾純度至 5%，使之超出核協議規範上限。

德黑蘭當局近期不斷增產濃縮鈾，並抱怨中國、俄羅斯、德國、法國等核協議簽署國，無力讓伊朗擺脫美國的經濟制裁。

川普於推特發文示警，要伊朗小心自己提出的威脅，「它可能會反咬你一口，而且是前所未見的反噬。」

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 亦於 7 月 2 日發布聲明，呼籲伊朗立刻降低濃縮鈾存量。

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