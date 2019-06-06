日友彰濱新產能加入挹注 5月營收2.37億元創歷史次高

潤泰集團旗下日友環保 (8341-TW) 彰濱廠第 1 座焚化爐 3 月底完成歲修重新加入營運，第 2 座焚化爐也正式拿到營運許可加入營運，營運能量提升，5 月營收 2.37 億元創歷史次高，月增 36.94%，年增 55.49%，改寫歷史次高紀錄。

日友前 5 月營收 9.53 億元，年增 17.02%，法人預估 6 月日友營收將再成長，全年營收也將逐季成長。

法人預估，日友第 2 季營收約 6.98 億元，季增逾 28%，年增近 4 成，營業利益約 3.46 億元，年增率將超過 55%，季增率將逾 58%，稅後純益可望達到 2.8 億元，年增率將逾 4 成，季增率將逾 66%，每股純益將挑戰 2.4 元以上。

同時，日友營運量能增加，加上醫療廢棄物處理業務成長、事業廢棄物物化與固化的產能利用率提升，今年營運、獲利將大幅成長，每股純益挑戰 9.8 元左右。

日友積極接洽承接台灣塑化業廢棄物處理的龐大商機，外資認為，日友第 2 季營運動能增強，加上 2020 年起拓展大陸醫療廢棄物處理能量大增，外資日前已調升日友目標價由 282 元調高到 300 元。

日友環保除在台灣擴充既有營運量能，包括北京處理醫療廢棄物的二廠已經動工，山西運城的廢棄物處理廠，將在第 2 季進入動工階段。

日友將在中國大陸市場投資廢棄物處理廠，包括山西大同、山西運城、河北廊坊、及江蘇宿遷等地，目前山西運城廠，已獲完整申請程序通過並預計在 6 月底前動工將動工，對未來申請流程熟悉度將有很大的助益，接下來其他大陸廠申請流程時間，可望大幅縮短。

日友 2018 年營收突破 20 億元、達 22 億元，創新高，稅後純益 8.23 億元，年增 5%，每股純益 7.38 元，優於 2017 年的 7.03 元，股東會通過去年盈餘分配，每股擬配 6.5 元現金股利，高於前年 6 元。