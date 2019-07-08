盤前財經大事搶先讀2019年7月8日

今日操盤前瞻

台灣 6 月海關進出口概況

日本 5 月貿易收支

中國 6 月貨幣統計

法說會：新鋼

除權息：聯發科、華碩、日電貿、康普、臻鼎 - KY、詮欣、上海商銀、寶成、台玻等

知名基金經理人示警：美股財報季前別碰科技股

無線基金 (Wireless Fund) 首席投資經理 Paul Meeks 表示，他正在規避讓他成名的類股，即美股科技股。Meeks 以在網路泡沫破滅以及隨後的美股重挫期間，為投資銀行美林操盤全球最大科技基金而聞名，而 Meeks 鍾愛美股科技股多年，現在卻似乎正轉向保守。閱讀全文...

潤寅為何能騙倒 13 家銀行？ 銀行三大致命疏失釀詐貸風暴

有 37 年歷史的老牌貿易商潤寅實業，以虛假應收帳款向 13 家銀行申貸近 80 億元資金後人去樓空，讓銀行被迫吞下呆帳損失，探究銀行遭企業倒帳原因不外乎：對老客戶戒心鬆散，加上察覺異狀時未能第一時間止血又被潤寅祭出高利率所誘，讓潤寅輕鬆靠少許利息鉅額詐貸得逞。閱讀全文...

儲蓄險若再降息與定存利率相去不遠 一個原因仍有優勢

為了因應 IFRS 17 號公報，金管會出手管制調整商品結構，各壽險公司 7 月再度調降利變保單的宣告利率，若再降息恐怕就與銀行定存的利率相去不遠，但其實儲蓄險因為不需繳稅，因此對某些族群來說，仍有比定存更具吸引力的價值。閱讀全文...

被動元件族群本周接力除息 市場聚焦能否扭轉去年貼息窘境

被動元件業者達方、信昌電、禾伸堂、凱美、智寶等將陸續於本周除息，在被動元件價格可望打底，下游庫存去化狀況持續好轉下，能否順利完成填息，值得關注。閱讀全文...

Q3 新機發表拉貨加溫 台散熱廠營運將進入旺季動能

下半年進入電子消費旺季，手機大廠陸續發表年度旗艦機，加上 5G 商轉腳步加快，基地台提前建置，法人表示，散熱族群第 3 季客戶拉貨力道強，營運將有機會站上今年高點。閱讀全文...