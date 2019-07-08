日本5月民間核心機械訂單金額、較上月大幅衰退7.8%

日本內閣府在週一 (8 日) 公布了 5 月機械訂單統計，設備投資先行指標的民間核心機械訂單金額 (不含船舶、電力)，較上個月份大幅下滑 7.8%。這是近 4 個月以來，首度出現衰退的情形，也遜於路透社在事前所整理的民間預測調查中間值 4.0% 的減少。

(圖片：翻攝自日本內閣府官網)

日本 2019 年 5 月的民間核心機械訂單金額，月減 7.8% 至 8429 億日圓。若與去年同期相較，則為年減 3.7% 的結果。

日本內閣府對這次調查結果的看法是「出現了回復的徵兆」，維持先前看法不變。

(圖片：翻攝自日本內閣府官網)

當中，製造業方面月減 7.4% 至 3706 億日圓，出現了近 2 個月來的首度衰退，在 17 個行業中有 7 個出現減少。在先前 4 月份造船業訂單大幅成長，而到了 5 月時情況一轉出現了負成長，還有其他泛用、生產用機械的訂單金額皆出現衰退之故，表現不如預期。

非製造業方面月減 9.0% 至 4710 億日圓，出現了近 3 個月來的首度衰退。運輸及郵務業在電腦 (PC) 等的訂單金額下滑，是影響此次調查結果的主因。

另外在其它方面，來自公家機關的機械訂單金額月增 19.5%，來自日本海外的機械訂單月減 0.8%。

日本內閣府的這項機械訂單金額統計，是統計了日本 280 家機械製造廠商，在生產設備用機械的合計訂單金額。由於廠商在取得訂單之後，大約會在半年後交貨，也因為機械訂單被視為設備投資上的經費，所以這項統計數據也成為設備投資的先行指標。