〈後貿易戰投資術〉降息預期心理助長債市多頭 下半年債優於股

G20 讓美中貿易摩擦暫時休兵，但金融市場波動度仍高，其中股市高波動已成常態，美債殖利率則是一路溜滑梯，尤其市場對於聯準會降息仍懷抱期待，野村投信表示，第 3 季仍會以大區間波動為主，其中債市可望優於股市，建議選擇優質標的並逢低佈局，股市則看好美股、新興股市的印度與巴西；債市可鎖定亞洲債市、投資級債與新興市場主權債。

野村投信投資長周文森 (Vincent Bourdarie) 表示，市場目前已大致反映負面及利空消息，全球央行態度鴿派，各國財政政策仍有寬鬆空間，經濟面臨衰退的機率極低。

以股市來說，野村投信認為，美股評價恢復合理水準，投資前景看好，雖然市場看淡下半年美股企業獲利，但長線來看，2020 年獲利展望可望翻轉，當價值面浮現吸引力時，即可進場布局。

另外，新興市場印度、巴西股市也具備不錯的投資價值，印度長線經濟展望良好，而巴西則具有政策改革機會，在市場波動時可望吸引資金流入。

債市方面，野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，年初以來債券市場表現非常亮眼。尤其亞洲債市今年以來漲幅為過去 10 年之冠，但要注意的是，短線漲幅較大情況下，美中貿易爭端恐成為債市拉回理由。

施羅德投信目標到期債券基金經理人王瑛璋分析，利率政策轉向與降息循環預期心理，推升債券多頭表現能表現亮眼的主因，包括公債、投資等級債價格持續走揚，就連 10 年長債殖利率跌至 2% 附近。

施羅德投信認為，從歷史數據來看，美元走弱有利新興市場債市表現，目前看來美元長期走弱機率高，可望激勵新興市場債表現，相對看好當地貨幣債。