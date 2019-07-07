〈觀察〉碳纖維複材風機葉片需求夯 外商攜台廠打世界盃

國內離岸風場邁入開發階段，供應風機的國際風機大廠，紛紛與具備碳纖維複材技術能力的台塑 (1301-TW) 及上緯投控 (3708-TW) 等台廠簽約，未來台廠可望在風機大廠攜手佈局下，打入全球市場供應鏈，搶食全球風機市場大餅。

全球最大風機製造商 Vestas Wind Systems 與三菱重工，持股各半成立的合資公司 MHI Vestas Offshore Wind，日前與上緯投控簽署採購合約，將由上緯與台塑 (1301-TW) 合資的上偉 (江蘇) 碳纖複合材料公司，供應製造風機葉片使用的材料，預計 2020 年底前，投入 5 條碳纖維拉擠產線，年產能可望超過 120 萬米，每年產值可達 6 至 10 億元。

待上偉碳纖複材出貨給 MHI Vestas 後，將成為亞洲第一家提供 MHI Vestas 全球風機材料的企業。不過，上緯新投入的 5 條碳纖維拉擠產線，僅足夠供應國內訂單需求量，而 MHI Vestas 看好上緯在風電材料上具備龐大潛力，未來可望將上緯加入全球供應商名單中，攜手上緯共同放眼全球市場。

無獨有偶，全球第三大離岸風機製造商西門子歌美颯，也在近期與台塑簽署合作備忘錄，雙方將共同合作，應用碳纖維複材於離岸風電產業中，並攜手完成品質認證，進一步將在地供應商，推廣為全球葉片製造原料的供應商之一，強化在地供應鏈，共同佈局全球市場。

在風機發電使用率的要求逐漸增加下，對單座風機的裝置容量需求，也持續成長，但由於風機規模越大，對葉片的要求就會更高，也因此，重量較輕、強度與剛度比玻璃纖維更高、超強耐腐蝕性及壽命較長等優點，使碳纖維複材成為風機葉片市場的新寵兒，惟仍有成本、技術門檻較高等因素需克服。

據統計，2018 年全球碳纖維複合材料風機葉片市場，需求量約為 2.4 萬噸，預計 2020 年將會成長至逾 3 萬噸。除需求將大幅成長外，加上風機朝輕量化、大型化發展已成必然趨勢，外商攜手台廠發展風機葉片碳纖維複材，並著眼全球市場，可望讓具備相關技術的台廠，在已切入全球風機大廠供應鏈的優勢下，營運順勢起飛。