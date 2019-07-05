高雄85大樓君鴻酒店傳歇業 官網、電話已無法訂房

高雄地標 85 大樓內的君鴻酒店，驚傳最快今 (5) 日歇業，海霸王第二代所經營的凱德唐公司，今年 3 月以 54.4 億元標下，執行的高雄地方法院表示，將在 8 月 13 日履勘，尚未核定進行點交程序的日期，不過目前君鴻官網已顯示無法訂房，訂房專線也均「忙線中」，無法撥入。

高雄地方法院表示，媒體報導君鴻酒店接獲通知，須於 7 月 8 日完成點交程序，傳出最快 5 日歇業，但與事實不符，高雄地院僅於 6 月 18 日發文，將於 8 月 13 日上午赴現場履勘。

高雄市政府勞工局也表示，未接獲君鴻酒店提出的歇業與資遣員工等計畫案，也沒有收到資方大量解雇訊息，和勞工申訴勞動條件權益案，會持續注意和保障勞工的權益。

君鴻酒店位處高雄地標高雄 85 大樓內，鄰近三多捷運站及百貨購物商圈，便捷的小港國際機場、捷運、火車站近在咫尺，位於 85 大樓 37 至 85 樓層，可從各角度環賞港都景緻，甚至被譽為「台灣最高的五星級酒店」，目前正值暑假旅遊旺季期間，君鴻 590 間套房中，過去的訂房率都達到 70-80% ，不過目前官網已顯示無法訂房，訂房專線也均「忙線中」，無法撥入。

君鴻酒店前身為高雄金典酒店，因前經營者幸福人壽董事長鄧文聰積欠債務而被法拍，歷經兩次流拍，日前才由海霸王第二代經營者掛名負責人的凱德唐公司以 54.4 億元標下。