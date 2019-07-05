CIP與樺棋營造簽約 將與荷商Boskalis合資成立海事工程公司承攬合約

哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 今 (5) 日宣布，旗下所開發的彰芳暨西島離岸風場，與荷蘭商 Boskalis 及台灣樺棋營造簽署「水下基礎運輸暨安裝優先承攬商契約」，此訂單促成 Boskalis 與樺棋營造在台成立合資海事工程公司，執行 CIP 彰芳、西島 2 座風場的水下基礎運輸與安裝作業，工程預計 2023 年底完成。

CIP 表示，此次彰芳、西島風場再度以整場 600MW(百萬瓦) 下單，更提前從 2021 年起，便開始實現水下基礎運輸安裝本土化，讓樺棋營造正式踏入離岸風電海事施工產業。

CIP 指出，Boskalis 是具百年歷史的海洋工程業者，為離岸風電水下基礎和電纜安裝翹楚，而樺棋營造是台灣首屈一指的海事工程企業，過去與 Boskalis 在台灣及亞太已有 30 年合作關係，雙方合資成立海事工程公司後，除能達成符合國際標準的施工品質，也可藉此提升樺棋營造離岸風電產業能量，拓展本土離岸風電供應鏈。

CIP 台灣區執行長侯奕愷也說，盼未來樺棋營造與 Boskalis 在海事工程上，可協助提升本土包商的能量，包括人員運輸船、鯨豚觀察船等支援，他並強調，CIP 是全台肩負最高本土化責任的開發商，只有在水下基礎、海工到風機等全方位不停簽約，但若要所有本土訂單成真，前提是彰芳西島計畫的融資得到位。